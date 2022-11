Quem liga para Eden em Manifest 4? Fãs desvendam o mistério

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 1ª parte da 4ª temporada de Manifest tem dado o que falar nas redes sociais. Um dos maiores mistérios dos novos episódios envolve uma ligação telefônica recebida por Eden. Afinal, quem liga para a personagem? Ao que tudo indica, os fãs podem já ter desvendado essa questão.

“À medida que a data da morte se aproxima e os passageiros ficam desesperados por um caminho para a sobrevivência, um misterioso passageiro chega com um pacote para Cal que muda tudo o que eles sabem sobre o voo 828”, afirma a sinopse oficial da 4ª temporada de Manifest.

Criada por Jeff Rake, Manifest conta com Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond), Josh Dallas (Once Upon a Time), Athena Karkanis (House of Cards), J.J. Ramirez (Arrow) e outros astros no elenco principal.

Revelamos abaixo quem pode ter ligado para Eden na 4ª temporada de Manifest, de acordo com as teorias dos fãs – confira.

Com quem Eden conversa no telefone na 4ª temporada de Manifest?

Na 4ª temporada de Manifest, Ben Stone é obrigado a lidar com a morte da esposa, ao mesmo tempo em que tenta resgatar a filha Eden.

Eden, vale lembrar, havia sido sequestrada por Angelina Meyer. A personagem acreditava que a jovem garota era um anjo enviado para protegê-la.

Com o tempo, Ben consegue rastrear Angelina e resgatar Eden. Porém, a jovem sofre para se adaptar à nova realidade.

Eventualmente, Eden aceita Ben como pai e começa a relembrar sua rotina prévia. Em uma das cenas da nova temporada, Eden aparece jogando no celular enquanto o grupo discute um novo Chamado.

Nesse momento, Manifest também mostra que alguém ligou para o telefone de Eden. A chamada vem com o rótulo “número desconhecido”, e por isso, fãs usam as redes sociais para teorizar sobre o responsável.

Para muitos espectadores, Angelina é a principal suspeita. Afinal de contas, a personagem está disposta a tudo para convencer Eden a retornar.

“Acho que a série dá a entender que a Angelina ligou para Eden. Eles estavam falando sobre a safira e Eagan, e a próxima coisa que descobrimos foi Eagan inconsciente e a safira desaparecida. E depois disso, a Angelina pegou a safira”, explicou um fã no Reddit.

Outros espectadores concordaram: provavelmente, é Angelina quem liga para Eden na 4ª temporada de Manifest.

“Cheguei à mesma conclusão. Se fosse outra pessoa, eles teriam dito sem rodeios. Tenho certeza que foi a Angelina”, comentou outro fã.

Vale lembrar que em episódios recentes de Manifest, Angelina desenvolve novos poderes ao fundir parte da safira ao próprio corpo.

A 1ª parte da 4ª temporada de Manifest está disponível na Netflix.

