Querido astro de The Walking Dead entra para a 4ª temporada de The Boys

O querido ator de The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, entrou para o elenco da quarta temporada de The Boys.

De acordo com o TVLine, Morgan será um ator recorrente na série, e o Prime Video não deu detalhes sobre quem ele vai interpretar.

As filmagens da nova temporada já foram iniciadas, após o astro Antony Starr, que vive o Capitão Pátria, compartilhar a informação.

Não há maiores informações sobre a quarta temporada do sucesso do Prime Video, que chegou a ter uma reviravolta alucinante no final da terceira temporada.

Sabe-se que os eventos do terceiro ano, serão sentidos na próxima temporada, após Soldier Boy ter sido derrotado.

Todas as consequências do episódio final serão reveladas na próxima temporada da série, que também conta com a derivada The Boys: Diabolical, contos em animação inédita, chocantes e irreverentes, ambientados no universo da série.

Além disso, o seriado irá ganhar um spin-off, intitulado Generation V, que está sendo filmado.

Nele iremos acompanhar a rotina da única faculdade destinada para esses seres poderosos, controlada pela empresa Vought.

The Boys está disponível no Prime Video.

