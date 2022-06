Querido personagem de Stranger Things quase foi vivido por outro ator

Um querido personagem de Stranger Things quase foi vivido pelo ator Eduardo Franco, que se juntou à quarta temporada como Argyle, amigo de Jonathan Byers.

Ao Insider, Franco revelou que originalmente iria interpretar Eddie Munson, o rockeiro que conquistou o coração dos fãs. Mas o papel acabou ficando para Joseph Quinn. Ele elogiou o ator e garante que está muito feliz por ele.

Continua depois da publicidade

“Estou tão feliz que o papel foi para Joseph Quinn”, disse o ator. “Ele é incrível e tão adorável. Eles tomaram uma bela decisão. Eu apoio cem por cento”, disse Franco, durante o tapete vermelho do MTV Awards.

O astro revelou que não se importaria de lutar contra o vilão Vecna no Mundo Invertido, na atual quarta temporada da série da Netflix, pois acha que suas chances são boas, citando um momento icônico com música da quarta temporada.

“Eu poderia ficar lá e lutar com Vecna. Eu acho que se a música Wake Up, do Rage Against the Machine tocasse e eu estivesse no Mundo Invertido, eu não iria a lugar nenhum”, comentou Franco.

Stranger Things está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira