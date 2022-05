Queridos personagens de Star Wars voltarão em Ahsoka

Ahsoka é uma das séries mais aguardadas de Star Wars. A personagem, que ganhou versão em live-action pela primeira vez em O Mandaloriano, continuará suas aventuras no seriado do Disney+, que contará com o retorno de outros queridos personagens da franquia.

Conforme o Den of Geek, que participou do Star Wars Celebration 2022, Sabine Wren e Hera Syndulla serão introduzidas ao live-action. Além disso, a aparição de Ezra Bridger foi indicada na série. Isso foi feito por meio de trailer, exibido exclusivamente durante o evento.

As três personagens são de Star Wars Rebels, animação canônica também disponível no Disney+. A própria Ahsoka tem um papel importante na série.

Por enquanto, apenas foi revelado que Natasha Liu Bordizzo, de The Society, viverá Sabine Wren em Ahsoka. Os intérpretes dos outros personagens não foram divulgados.

Ahsoka, a nova série de Star Wars, chegará em algum momento de 2023 ao catálogo do Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.