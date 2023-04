Reality sobre Sylvester Stallone e família ganha trailer e data no Paramount+

Sylvester Stallone e sua família são as estrelas do novo reality do Paramount+: The Family Stallone, que ganhou trailer e data de estreia.

The Family Stallone documenta Sylvester Stallone como você nunca o viu antes: como um homem de família.

A Paramount+ lançou o primeiro trailer e o pôster para o novo reality show, que segue a estrela de Rocky e Rambo, a esposa Jennifer Flavin Stallone e as filhas Sophia, Sistine e Scarlet.

A série documental estreia na Paramount+ quarta-feira, 17 de maio, nos EUA, Canadá, América Latina e Brasil.

Veja o pôster e assista ao trailer de The Family Stallone abaixo.

The Family Stallone mostrará a verdade sobre o ator

“Depois de interpretar alguns dos personagens mais lendários da história do cinema, o três vezes indicado ao Oscar Sylvester Stallone está pronto para dar às câmeras acesso ao que ele consideraria o maior papel de sua vida: papai”.

A série marca a segunda colaboração de Stallone com o serviço de streaming Paramount depois de Tulsa King, o drama policial de sucesso do co-criador de Yellowstone, Taylor Sheridan, que já foi renovado para uma segunda temporada.

“Eu pensei que seria o melhor filme caseiro”, disse Stallone recentemente ao The Hollywood Reporter sobre o reality show. “Esta é uma chance em que eu vou estar com minhas filhas sob uma condição de trabalho onde elas podem me ver em ação e eu posso vê-las em ação. O que você verá é a verdade. Esta é uma grande oportunidade. Eu não vejo isso como inclinação para conquistar. Mas cada vez que você vai em uma direção diferente, as pessoas dizem: ‘Oh Deus, você deve estar em apuros [financeiros]’. Muito pelo contrário”.

Stallone também confirmou que a série de oito episódios abordaria sua separação de Flavin e sua subsequente reconciliação: “Claro que faz parte do programa. É a coisa de John Lennon: ‘A vida é o que acontece quando você está fazendo outros planos'”.

The Family Stallone estreia em 17 de maio de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.