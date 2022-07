Rebelde: Aluno novo e professor novo no trailer da 2ª temporada

Rebelde, o remake da Netflix do famoso programa Mexicano, em novo trailer liberado pela Netflix a trama recebeu novos detalhes e atualizações sobre o elenco.

Na prévia temos cenas do ator Saak, anunciado para viver o estudante Okane, o trailer também mostra detalhes do personagem de Flavio Medina, o Sr.Bauman que irá assumir a direção do programa musical.

Continua depois da publicidade

O nome dos atores já constam nos créditos da série na plataforma de streaming, além das novidades do elenco, o vídeo fornece pistas sobre o enredo da segunda temporada com muito romance, drama e música que fizeram sucesso na temporada anterior.

A 2.ª temporada de Rebelde estreia dia 27 de julho, como consta a publicação da Netflix, a série famosa por sua representatividade promete grandes momentos.

Aluno novo, professor novo… tá chegando a hora de voltar pra Elite Way School. A 2ª temporada de Rebelde estreia dia 27 de julho. 🎤💖 pic.twitter.com/PoB1m4JvWo — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 13, 2022

Mais sobre Rebelde na Netflix

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde.

A trama da novela é um reboot da produção original, não uma continuação direta da história de Mia, Roberta, Lupita, Giovanni, Miguel e Diego.

Estão no elenco de Rebelde os atores Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka), Lizeth Selente (Andi), Alejandro Puentes (Sebastián) e Leonardo de Lozanne (Marcelo).

Rebelde está com a primeira temporada disponível na Netflix.

Sobre o autor Redação