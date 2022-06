Renovada ou cancelada? Revelado futuro de The Boys após 3ª temporada

Uma semana após a estreia da terceira temporada de The Boys, o Amazon Prime Video renovou a série para seu quarto ano.

A plataforma de streaming divulgou os dados iniciais sobre essa temporada, que cresceu mais de 17% em audiência em relação à segunda temporada e mais de 234% em relação à primeira, conforme o ComicBook. Provavelmente levaram em conta as audiências dos primeiros episódios em determinado período de tempo.

“Desde nossa primeira conversa com Eric Kripke e a equipe criativa sobre a terceira temporada de The Boys, sabíamos que a série estava ficando ainda mais ousada – um feito impressionante, considerando o grande sucesso da segunda temporada indicada ao Emmy”, disse Vernon Sanders, diretor de televisão global no Amazon Studios.

“The Boys continua a ultrapassar os limites na narrativa, ao mesmo tempo em que se diverte incansavelmente e enfia a agulha na sátira social que parece muito real. Este mundo estilizado da série tem um alcance global incrível e a audiência do fim de semana de estreia é prova disso. Estamos imensamente orgulhoso do elenco e da equipe que gerou uma franquia para o Prime Video, e estamos ansiosos para trazer mais The Boys para nossos clientes.”

Capitão Pátria em cartaz de The Boys

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.