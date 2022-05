Renovadas ou canceladas? Canal decide futuro de Charmed e Dinastia

De acordo com o Hollywood Reporter, a CW anunciou o cancelamento das séries Charmed e Dinastia. Os seriados não terão novas temporadas.

Estes não foram os únicos cancelamentos. As séries The 4400 e Naomi também foram descartadas pela CW.

Isso acontece após Batwoman e Legends of Tomorrow também serem canceladas. Entre as poucas séries renovadas pela CW, estão Superman & Lois e The Flash, mas no caso dessa última, acredita-se que a sua nona temporada possa ser o seu encerramento.

A CW vem passando por várias mudanças, especialmente após a fusão da Warner Bros. com a Discovery.

É relatado que o canal deve ser vendido para outra companhia em breve, o que deve fazer com que a sua programação mude quase completamente.

No Brasil, Charmed está disponível no Globoplay, enquanto Dinastia está no catálogo da Netflix.