Resident Evil: Cão zumbi ataca em cena da série da Netflix

A série em live-action de Resident Evil estreia amanhã na Netflix e a plataforma de streaming liberou uma última prévia antes dos episódios serem disponibilizados.

A cena mostra duas personagens sendo perseguidas por um cachorro zumbi, inimigo clássico da franquia, presente desde o primeiro game.

“Jade e Billie são perseguidas por um cachorro infectado por um vírus, enquanto tentam escapar da sede da Corporação Umbrella”, diz a descrição do vídeo.

Mais detalhes sobre o contexto da cena, ou sobre a série como um todo não foram oferecidos. Confira o vídeo, abaixo.

O que esperar de Resident Evil da Netflix

A trama da série se desenrolará em duas linhas do tempo: na primeira, as irmãs Jade e Billie Wesker, ambas de 14 anos, mudam-se para a Nova Raccoon City. Uma cidade corporativa em que elas são forçadas a morar em plena adolescência. Mas quanto mais tempo elas passam lá, mais elas começam a descobrir que a cidade não é o que parece ser e que seu pai pode esconder segredos sombrios. Segredos que podem destruir o mundo.

Na segunda linha do tempo de Resident Evil, que se passa uma década no futuro, há menos de 15 milhões de pessoas vivas na Terra, e mais de 6 bilhões de monstros – pessoas e animais infectados com o T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo, enquanto os segredos de seu passado continuam a assombrá-la.

A Netflix confirmou ainda que Lance Reddick será o famoso vilão Albert Wesker. O personagem é um dos mais clássicos do game de Resident Evil.

O elenco tem ainda Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nuñez. A Netflix não revelou as personagens das atrizes.

A série de Resident Evil na Netflix chega em 14 de julho de 2022.

