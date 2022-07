Resident Evil: Saiba tudo sobre a série da Netflix

Um dos lançamentos mais aguardados da Netflix em 2022, Resident Evil: A Série acaba de chegar ao catálogo brasileiro da plataforma. Os episódios, como era de se esperar, trazem cenas chocantes, monstros inconfundíveis, muita violência e assustadoras reviravoltas. Mas afinal: de que fala a adaptação do game?

A produção original da Netflix é um projeto de Andrew Dabb. Você, provavelmente, conhece o cineasta como o roteirista de mais de 40 episódios da série Supernatural.

Resident Evil: A Série adapta para as telas o game homônimo, criado pela Capcom. A produção é a segunda adaptação televisiva da franquia, após No Escuro Absoluto, uma animação lançada em 2021.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de Resident Evil: A Série na Netflix; confira.

Conheça a trama de Resident Evil: A Série na Netflix

Antes de mais nada, é importante citar que Resident Evil: A Série não segue à risca a trama dos games. A produção da Netflix é ambientada em um universo original, que utiliza a estrutura dos jogos como pano de fundo.

“Anos depois do surto viral que provocou o apocalipse mundial, Jade Wesker luta para sobreviver entre os infectados e jura derrubar os responsáveis”, afirma a sinopse oficial de Resident Evil: A Série.

O enredo de Resident Evil se desenvolve em duas épocas diferentes: 2022 e 2036.

A narrativa do “passado” aborda a jornada das meias-irmãs gêmeas Billie e Jade, as filhas do Dr. Albert Wesker, concebidas sob “circunstâncias suspeitas”. A vida das personagens sofre uma mudança dramática quando Albert é escolhido para liderar um novo empreendimento da Corporação Umbrella.

Depois de se mudarem para New Racoon City, Billie e Jade descobrem os segredos por trás da Umbrella e testemunham os efeitos devastadores do T-Virus.

A trama do “presente”, por outro lado, acompanha a destruição causada pelo T-Virus – que reduz a população humana para cerca de 15 milhões de refugiados.

Os sobreviventes vivem em cidades muradas, sempre sob a ameaça dos mais de 6 bilhões de mutantes canibais.

Nesse terrível cenário, a Corporação Umbrella, apoiada por uma incrível força militar, inicia uma caçada global por Jade e seus companheiros.

Tudo sobre o elenco de Resident Evil: A Série

O elenco de Resident Evil: A Série é liderado por Ella Balinska no papel da protagonista Jade Wesker.

Você, provavelmente, conhece a atriz por sua performance como Jane Kano no reboot de As Panteras, lançado em 2019.

Adeline Rudolph, famosa por interpretar Agatha Night em O Mundo Sombrio de Sabrina, vive Billie, a irmã de Jade.

Lance Reddick, de séries como American Horror Story e filmes como John Wick, interpreta o Dr. Albert Wesker.

A atriz mexicana Paola Núñez (Bad Boys Para Sempre) vive Evelyn Marcus, a CEO da Corporação Umbrella.

O elenco principal de Resident Evil: A Série é completado por Mpho Osei Tutu (Seriously Single), Anthony Oseyemi (Gaia), Marisa Drummond (O Vet!) e Ahad Raza Mir (Aangan).

Com 8 episódios, a 1ª temporada de Resident Evil: A Série já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

