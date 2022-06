Resident Evil: Série live-action da Netflix ganha trailer completo

Após fazer sucesso nos games e nos cinemas, Resident Evil se prepara agora para dominar também o mercado dos streamings com uma série inédita prestes a ser lançada pela Netflix.

Está acontecendo a Geeked Week, evento da Netflix que traz várias novidades das produções da plataforma de streaming, e uma das grandes revelações desta segunda-feira, 06 de junho, foi o novo trailer de Resident Evil.

Confira o vídeo logo abaixo:

A sinopse já foi divulgada: “Ano de 2036 – 14 anos após um vírus mortal ter causado um apocalipse global, Jade Wesker luta pela sobrevivência em um mundo invadido por criaturas insanas e infectadas com sede de sangue. Nesta carnificina absoluta, Jade é assombrada por seu passado em New Raccoon City, pelas conexões assustadoras de seu pai com a Umbrella Corporation, mas principalmente pelo que aconteceu com sua irmã, Billie.”

A série de Resident Evil estreia dia 14 de julho na Netflix.

