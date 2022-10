Retorno em Grey’s Anatomy continua tradição problemática da série

Após a temporada 18 de Grey’s Anatomy, vimos Owen e Teddy fugindo da lei. Agora, na 19ª temporada eles retornaram, continuando uma tradição problemática da série.

Owen (Kevin McKidd) e Teddy (Kim Raver) voltaram para Seattle seis meses após Noah ameaçar denunciá-los para a polícia, após a dupla ter se recusado à das drogas que matariam sua esposa. A mulher era uma paciente em condição crônica e degenerativa.

Mesmo com o retorno de Owen possuindo a condição de que, para exercer medicina, ele presaria estar sempre acompanhado por outra pessoa na sala. O Grey Sloan Memorial aceitá-lo de volta continua uma velha tradição de Grey’s Anatomy.

As consequências das ações de Owen não foram simplesmente apagadas com um período de suspensão, como a série fez no passado, mas ele ainda foi recebido de volta de braços abertos ao hospital.

Realmente, Owen e Teddy tiveram que contratar advogados para manterem suas licenças, e o primeiro precisa ser supervisionado quando está com pacientes, mas eles não sofreram punição.

As ações de Owen foram inspiradas por boas intenções, e o personagem viu que o sistema estava falhando com os pacientes, mas ainda assim foi uma atitude ilegal.

Já vimos isso acontecer com Meredith na 7ª temporada, ou com Izzie na 2ª, provando que muitas regras são quebradas em Grey’s Anatomy por boas intenções. Porém, os personagens realmente quebraram as regras, e o hospital nunca fez nada realmente série para puni-los.

Mesmo continuando o padrão, o retorno de Owen funciona para a história

As consequências não foram tão facilmente esquecidas na 19ª temporada, quanto Grey’s Anatomy já fez no passado. O relacionamento de Teddy e Owen foi afetado, e as escolhas dele impactaram a vida da família. Além disso, eles também acabaram causando problemas para o hospital.

Com o retorno do médico dependendo da supervisão de outros médico, o Grey Sloan vai ter que gastar recursos para ficar o acompanhando, sem poder usar Owen livremente.

Além disso, Teddy tendo que responder por ele como Chefe de Trauma, os problemas que o casal já tinha em casa, acabaram levados para o trabalho.

Todas essas repercussões fazem com que o retorno de Owen se tornar um ótimo arco para a temporada. Porém, também evidencia que o hospital está fazendo vista grossa ao crime de seu funcionário, confirmando padrões anteriores da série.

Grey’s Anatomy tem tendência a perdoar seus médicos

O tipo de comportamento de Owen não é nada novo, já que Grey’s Anatomy sempre coloca seus médicos em situações de escolhas extremas.

Por exemplo, na 2ª temporada, quando Izzie Stevens cortou o fio do LVAD de Denny Duquete para fazer a saúde de seu amado piorar, para só assim ele se tornar candidato a receber um novo coração.

Quando ela confessou suas ações e se demitiu, Richard e Bailey foram pegos de surpresa, já que aparentemente eles não iam punir ela. Claro, que um tempo depois ela pode retornar ao hospital, enfrentando poucos problemas até tudo voltar ao normal.

Em outro momento, na temporada 7, Meredith estragou o estudo sobre Alzheimer de Derek, permitindo que Adele – esposa de Richard – tomasse o remédio real, ao invés do placebo.

Mesmo que Derek e Richard quisessem que a protagonista fosse demitida, eles voltaram atrás quando entenderam que suas ações aconteceram pensando em Adele.

Agora, na temporada 19, temos outro médico que quebra as regras e não sofre todas as consequências que um médico de verdade sofreria.

