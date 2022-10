Retorno inesperado em Grey’s Anatomy faz fãs surtarem

Alerta de spoiler

A série Grey’s Anatomy é o drama médico mais longo da história da TV. Com Ellen Pompeo interpretando Meredith Grey, cada temporada consegue trazer novos atores para interpretarem personagens inéditos.

Mesmo que há novos atores entrando na 19ª temporada, uma personagem muito amada pelos fãs retornou, fazendo o público surtar com sua aparição.

“A série médica de enorme sucesso foca em um grupo de jovens médicos do Hospital Grace Mercy West, de Seattle, que começaram a carreira na própria instituição como residentes. Um dos jovens médicos que dá nome ao show, Meredith Grey, é filha de um famoso cirurgião”, diz a sinopse.

“Meredith luta para manter as relações com seus colegas, especialmente o chefe do centro cirúrgico, Richard Webber, devido ao relacionamento que já existia entre os dois. Webber teve um caso com a mãe de Meredith na época em que ela era jovem”, finaliza a sinopse.

Estrelada por Ellen Pompeo como Meredith Grey, a atriz terá um tempo mais reduzido no 19º ano, mas continuará na produção. O elenco ainda conta com Chandra Wilson (Miranda), James Pickens Jr. (Webber), entre outros nomes conhecidos.

Kate Walsh volta como Dra. Montgomery

O terceiro episódio da 19ª temporada de Grey’s Anatomy revelou o retorno de Kate Walsh como a Dra. Addison Montgomery, umas das favoritas dos fãs.

Os veteranos do Grey Sloan Memorial Hospital possuem um papel de mentores para desempenhar, e os jovens estagiários do local parecem esperançosos ao verem Montgomery presente.

“Adoro quando Addison faz uma participação especial em Grey’s Anatomy e é ainda mais hilário que ela esteja aqui para ajudar os novos estagiários com Bailey”, escreveu uma usuária no Twitter.

“Alguém mais sente borboletas no estômago toda vez que você vê a Dra. Addison Montgomery?”, indagou outro fã na rede social.

Segundo uma lista da nova temporada pelo IMDb, Walsh deve estrear pelo menos mais cinco episódios na atual temporada.

Não está claro o motivo da personagem estar retornando, apesar de ser uma grande adição ao elenco, para auxiliar Meredith e todos os outros no local.

A popularidade da atriz no papel da doutora levou a criação da série derivada Private Practice, que durou seis temporadas e foi estrelada por Walsh.

Na série, a Dra. Addison Montgomery lida com os obstáculos profissionais e pessoais em Los Angeles, enquanto deixou para trás amigos e inimigos no Hospital Seattle.

Walsh chegou a retornar ainda na 18ª temporada, também no terceiro episódio. Ela ainda apareceu no quarto episódio da mesma temporada, lançada em 2021.

Grey’s Anatomy pode ser assistido por meio do Star+. A 18ª temporada, inclusive, já está na plataforma.

