Revelado por que Peter Jackson não trabalha em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

A estreia de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder se aproxima no Amazon Prime Video. O seriado não contará com o envolvimento de Peter Jackson, diretor da renomada trilogia de filmes e há um motivo para tal.

De acordo com um novo relatório do THR detalhando a falta de envolvimento de Jackson na série, o espólio de Tolkien parece ter desempenhado um papel significativo em manter o diretor afastado.

Embora os showrunners e o estúdio tenham grande consideração por Jackson e sua adaptação, havia preocupações legais sobre manter os filmes de Jackson e o programa de TV separados, considerando que os filmes são de propriedade da Warner Bros.

Crucialmente, no entanto, foi o espólio de Tolkien que pressionou para que Jackson não se envolvesse, provavelmente por razões criativas.

Conversando com o THR , Jackson lembra que os produtores de Os Anéis de Poder chegaram a perguntar se ele estaria interessado em se envolver, ao que o diretor disse que precisaria ver os roteiros primeiro para dar uma resposta.

Na época, nenhum roteiro foi escrito e os produtores disseram que os enviariam assim que estivessem completos. No entanto, nenhum script apareceu na caixa de entrada de Jackson e o show seguiu sem ele, para o qual ele não guarda mágoa.

“Eles me perguntaram se eu queria estar envolvido – Fran Walsh e eu dissemos: ‘Essa é uma pergunta impossível de responder sem ver um roteiro.’ Então eles disseram: ‘Assim que conseguirmos os primeiros roteiros, nós os enviaremos para você.’ E os scripts nunca apareceram. Essa é a última coisa que ouvi, o que é bom. Não há queixas”.

