Revival de Criminal Minds ganha data de estreia

O revival de Criminal Minds ganhou data de estreia para o dia 24 de novembro com dois episódios. Depois disso, podemos esperar por episódios semanais lançados toda quinta-feira na Paramount+.

A série se chamará Criminal Minds: Evolution e trará Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Paget Brewster e Zach Gilford, de volta ao elenco. O revival terá diferenças do original e deve inserir a pandemia à trama.

Em julho, Nicole Clemens, executiva da Paramount+ deu uma entrevista à Variety sobre o desenvolvimento da série:

“Ainda estamos desenvolvendo ‘Criminal Minds.’ Nós teremos mais para compartilhar logo sobre isso, mas está viva e bem.” Revelou Clemens, “Eu cheguei no verão e demorei um segundo para me preparar e entender, ‘O que estamos fazendo?’ Não tem um monstro escondido embaixo da água alí. Só está no processo, então está em desenvolvimento… Nós sempre achamos fantástica a ideia de ter ‘Criminal Minds’ no nosso serviço, então isso não mudou”.

Mais sobre Criminal Minds: Evolution

Aqui está como a Paramount+ descreve o retorno de Criminal Minds:

“Criminal Minds: Evolution vai continuar e expandir a amada franquia para o público de straming, misturando elementos serializados entro do formato da série. A série ‘Criminal Minds’ original da CBS, que passou de 2005-2020, segue a Unidade de Análise Comportamental do FBI, os melhores dos melhores que traçam perfis dos piores dos piores. Em Criminal Minds: Evolution, o time de elite do FBI enfrentará sua maios ameaça até agora, um criminoso não identificado que usou a pandemia para fazer uma rede com outros serial killers. Enquanto o mundo se abre novamente e a rede se torna operacional, o time deve caçá-los, um assassinato por vez.”

A série trará de volta Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez e Paget Brewster ao elenco. Zach Gilfords aparecerá como convidado recorrente na temporada.

Criminal Minds: Evolution chega ao Paramount+ dia 24 de novembro.

