Richard Armitage comenta nu frontal de Desejo Obsessivo: “Empolgante”

O thriller erótico Desejo Obsessivo tem dado o que falar na Netflix e conta, inclusive, com cena de nudez frontal. O ator Richard Armitage comentou sobre esse momento e os momentos mais quentes do seriado.

A série conta com uma cena de nudez frontal completa, e Armitage revelou que foi uma experiência libertadora.

“Quando um projeto como esse vem em sua direção, há muitas pessoas tentando alertá-lo e dizer: ‘Vai ser desafiador, vai ser muito revelador, e haverá muita intimidade'”, disse ele à Hello!.

“Mas eu pensei: ‘Está tudo bem’. Vou abordar isso como um europeu, como os franceses lidam com o cinema, com sua visão do corpo humano e sua visão das relações e da intimidade. Eles estão muito mais relaxados”, continuou.

O astro de Desejo Obsessivo continuou:

“Trabalhamos com uma incrível coordenadora de intimidade chamada Adelaide Waldrop”, explicou. “Acho que as pessoas veem a coordenadora de intimidade como a polícia de início, mas ela tinha um ponto de vista mais de diretora para ajudar Glenn e Lisa como diretores”.

“Havia portas abertas e lugares que podíamos ir e explorar sem inibições com todos os envolvidos nesse processo e com todos se sentindo não apenas confortáveis com isso, foi empolgante o que iríamos tentar fazer.”

Mostramos abaixo todos os segredos que o elenco de Desejo Obsessivo revelou sobre as cenas de sexo da série; confira!

Mais sobre Desejo Obsessivo

“Uma aventura proibida entre um respeitado cirurgião e a noiva do filho acaba virando uma obsessão que ameaça mudar suas vidas para sempre”, diz a sinopse de Desejo Obsessivo na Netflix.

Em Desejo Obsessivo, não faltam cenas de sexo. Em todos os episódios, a série da Netflix impressiona o público com algumas das sequências mais quentes do streaming.

O elenco de Desejo Obsessivo conta com Richard Armitage (O Hobbit), Charlie Murphy (Peaky Blinders), Indira Varma (Game of Thrones) e Rish Shah (Ms. Marvel).

Você já pode conferir todos os episódios de Desejo Obsessivo no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.