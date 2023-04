Desejo Obsessivo: Os segredos “bizarros” das cenas de sexo da série

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, o thriller erótico Desejo Obsessivo tem tudo para fazer muito sucesso com uma história misteriosa, personagens ambíguos e, é claro, muitas cenas de sexo. Em uma entrevista recente, o elenco da produção britânica revelou os segredos por trás das gravações dessas sequências.

“Uma aventura proibida entre um respeitado cirurgião e a noiva do filho acaba virando uma obsessão que ameaça mudar suas vidas para sempre”, diz a sinopse de Desejo Obsessivo na Netflix.

O elenco de Desejo Obsessivo conta com Richard Armitage (O Hobbit), Charlie Murphy (Peaky Blinders), Indira Varma (Game of Thrones) e Rish Shah (Ms. Marvel).

Mostramos abaixo todos os segredos que o elenco de Desejo Obsessivo revelou sobre as cenas de sexo da série; confira!

Elenco de Desejo Obsessivo discute as cenas de sexo da série

No mesmo estilo de séries como Sex/Life e Olhar Indiscreto, Desejo Obsessivo deve se tornar um grande hit na Netflix. Afinal, os assinantes da plataforma se interessam muito por produções eróticas – principalmente quando elas são repletas de mistério.

Em Desejo Obsessivo, não faltam cenas de sexo. Em todos os episódios, a série da Netflix impressiona o público com algumas das sequências mais quentes do streaming.

Recentemente, em uma entrevista ao site Newsweek, o elenco de Desejo Obsessivo revelou os segredos “bizarros” por trás das cenas de sexo da série.

“Não é estranho falar sobre isso, mas gravar esse tipo de cena é a coisa mais bizarra que eu poderia imaginar! A ilusão que você cria, é de que algo está acontecendo de maneira espontânea, quando na verdade, é algo extremamente técnico. E você tem lá toda a equipe filmando, comentando, repetindo…”, disse Richard Armitage, o intérprete do protagonista William.

Charlie Murphy, destacando-se no papel de Anna, afirmou ter tido muita dificuldade para gravar as cenas mais “exóticas” da produção.

“Algumas posições foram realmente difíceis! Enquanto as câmeras estão rodando, é difícil dizer algo como ‘Ei, não sei se consigo segurar todo o meu peso com a coxa’”, afirmou a atriz, com muito bom-humor.

Desde o movimento #MeToo, a maioria das produções do cinema e da TV passaram a utilizar coordenadores de intimidade nas gravações de sequências eróticas – e Desejo Obsessivo não é exceção.

A série da Netflix contratou a expert Adelaide Waldrop para o posto. Na entrevista com o Newsweek, Richard Armitage e Charlie Murphy não pouparam elogios à profissional.

“Ela desempenha muitos papéis diferentes. Ela é parte diretora, parte coreógrafa, parte psicóloga e parte assistente social. Outro dia, ela me mandou uma mensagem dizendo: ‘Sei que Desejo Obsessivo está prestes a estrear, só queria saber como você está se sentindo’. Ela se importa muito com todos nós!”, afirmou Murphy.

Você já pode conferir todos os episódios de Desejo Obsessivo no catálogo brasileiro da Netflix.

