Atriz revela como foram gravadas as cenas de sexo de Olhar Indiscreto

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Olhar Indiscreto tem dado o que falar nas redes sociais – principalmente por suas intensas cenas de sexo e nudez. Em uma entrevista recente, a atriz Emanuelle Araújo, intérprete de Cléo, revelou como foram gravadas essas surpreendentes sequências eróticas.

“Uma talentosa hacker adepta ao voyeurismo se envolve em uma perigosa investigação depois que a vizinha prostituta viaja no fim de semana”, afirma a sinopse oficial de Olhar Indiscreto na Netflix.

O elenco de Olhar Indiscreto é liderado por Débora Nascimento (Avenida Brasil) e Emanuelle Araújo (Samantha).

Mostramos abaixo tudo que Emanuelle Araújo falou sobre a gravação das cenas de sexo de Olhar Indiscreto; confira!

Emanuelle Araújo discute as cenas de sexo de Olhar Indiscreto

Na trama de Olhar Indiscreto, a atriz e cantora Emanuelle Araújo vive Cléo, a vizinha da protagonista Miranda que, eventualmente, vira alvo da obsessão voyeurística da protagonista.

Mais conhecida por fundar a banda de samba-rock Moinho, na qual também é vocalista, Emanuelle Araújo está em novelas como A Favorita e Cordel Encantado.

Cléo, a personagem de Emanuelle Araújo, protagoniza algumas das cenas mais quentes da 1ª temporada de Olhar Indiscreto.

Em um papo com a revista Cláudia, a atriz revelou os bastidores das gravações dessas sequências “para maiores”.

Segundo a atriz, o fato da equipe de produção de Olhar Indiscreto ser formada, primordialmente, por mulheres, trouxe uma perspectiva bem diferente para a gravação das cenas de sexo.

“Quando a Luciana (Oliveira, diretora de Olhar Indiscreto) me chamou para a série, ela me contou até mesmo como iria utilizar a câmera para transmitir a mensagem certa. Isso já me seduziu antes mesmo de ler o roteiro. Apenas isso me fez perceber que, apesar da produção ter uma pitada sensual, há um contexto por trás disso. O sexo não é a prioridade… E isso pra mim já é uma visão feminina”, comentou Araúko.

A filmagem das sequências eróticas, segundo a atriz, foi marcada por muito preparo, cuidado e respeito.

“Conversamos muito sobre essas cenas, especialmente porque os dois primeiros episódios têm muitos momentos picantes. Nem preciso dizer que o preparo foi imenso. Contamos com a ajuda de uma coordenadora de intimidade, que é algo novo no mercado. Ela nos treinou especificamente para as sequências de sexo”, contou a atriz.

Para explicar melhor as gravaçoes das cenas de sexo de Olhar Indiscreto, a atriz comparou a coreografia das sequencias com a das filmagens de cenas de briga, por exemplo

“Lidar com essas cenas é como lidar com filmagens de brigas e confrontos, onde há um profissional que nos orienta por onde o soco deve vir, para qual lado a perna vai, essas coisas. E eu sempre senti falta disso no audiovisual. Precisávamos de alguém conduzindo, pois é uma fantasia. Quem está assistindo precisa acreditar que é verdade. A partir daí, nós estudamos, pesquisamos e descobrimos a melhor forma de executar cada ato”, esclareceu Emanuelle Araújo.

A 1ª temporada de Olhar Indiscreto está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.