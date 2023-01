Olhar Indiscreto: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada na Netflix

Logo após estrear na Netflix, Olhar Indiscreto se tornou um dos primeiros hits da plataforma em 2023. A série brasileira, com Débora Nascimento no papel principal, lidera o Top 10 do streaming. Por isso, quem já conferiu a 1ª temporada quer saber: a produção erótica será renovada para um segundo ano?

“Uma talentosa hacker adepta ao voyeurismo se envolve em uma perigosa investigação depois que a vizinha prostituta viaja no fim de semana”, afirma a sinopse oficial de Olhar Indiscreto na Netflix.

O elenco de Olhar Indiscreto é liderado por Débora Nascimento (Avenida Brasil) e Emanuelle Araújo (Samantha).

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de Olhar Indiscreto na Netflix; confira!

Olhar Indiscreto terá 2ª temporada na Netflix?

Olhar Indiscreto estreou na Netflix em 1 de janeiro de 2022. Desde então, a série brasileira lidera o Top 10 do streaming, à frente de hits como Alice in Borderland e Emily em Paris.

No entanto, é importante lembrar que, pelo menos até o momento, a Netflix não confirmou a 2ª temporada da série.

Os fãs, por outro lado, não precisam se desesperar: como Olhar Indiscreto acaba de estrear na Netflix, a plataforma ainda tem um bom tempo para decidir o destino da produção.

Na maioria das vezes, a Netflix demora de 2 semanas a 3 meses para divulgar o destino de suas séries originais. Portanto, os fãs podem esperar por novidades até abril de 2023.

A roteirista Camila Raffanti e a diretora Luciana Oliveira não falaram sobre a renovação de Olhar Indiscreto, o que indica que a decisão da Netflix ainda não foi tomada.

Em via de regra, a Netflix analisa dois aspectos para renovar suas produções originais: audiência e orçamento.

Não sabemos o orçamento de Olhar Indiscreto, mas em relação à audiência, a série lidera o Top 10 brasileiro e também aparece nos rankings de produções mais assistidas de outros países.

Porém, de acordo com a própria estrutura da série, tudo indica que Olhar Indiscreto não terá uma 2ª temporada na Netflix.

Afinal de contas, Olhar Indiscreto foi pensada como uma minissérie. Ou seja: a história termina na 1ª temporada, com uma trama de início, meio e fim.

Quem já conferiu os 10 episódios da 1ª temporada de Olhar Indiscreto sabe que a trama de Miranda se encerra de maneira completa, sem deixar pontas soltas para serem abordadas em um potencial segundo ano.

Mas isso não significa que Olhar Indiscreto chegou ao fim! Em algumas situações, a Netflix costuma transformar minisséries em séries. Isso aconteceu com Round 6 e A Maldição, por exemplo.

Enquanto a Netflix não se manifesta sobre a 2ª temporada de Olhar Indiscreto, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.