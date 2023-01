2ª temporada de Alice in Borderland bate recorde na Netflix

Aclamada por público e crítica, a 2ª temporada de Alice in Borderland já figura há um bom tempo no Top 10 da Netflix. O interesse da audiência, ao que tudo indica, deu resultado! Afinal de contas, a série japonesa acaba de quebrar um grande recorde na plataforma.

“Desta vez, os jogos são mais letais e Tóquio está ainda mais selvagem. Arisu pode até conseguir voltar para o mundo real, mas será que vai valer a pena, depois de tudo?”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Alice in Borderland.

Essa surpreendente história de ação, aventura e ficção científica, baseada no mangá de Haro Aso, é protagonizada por Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya e Nijiro Murakami.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Alice in Borderland precisam saber sobre o novo recorde ultrapassado pela série; confira!

Alice in Borderland se torna a série japonesa mais assistida da Netflix

Na última semana, a 2ª temporada de Alice in Borderland quebrou dois importantes recordes na Netflix.

No primeiro, a série se tornou a produção japonesa live-action mais assistida da história da Netflix.

Ainda nesse mesmo período, a série quebrou recordes como uma das produções de língua não-inglesa mais assistidas em uma semana.

Comparada à 1ª temporada de Alice in Borderland, por exemplo, os novos episódios foram assistidos pelo triplo do número de horas.

“Alice in Borderland foi assistida por mais de 61 milhões de horas entre os dias 19 e 25 de dezembro! Bem-vindos à diáspora asiática da Netflix”, comentou um perfil no Twitter.

A 1ª temporada, por sua vez, foi assistida por cerca de 18 milhões de horas durante o mesmo período de uma semana.

Os fãs, como de costume, celebraram o recorde nas redes sociais – onde a série, volta e meia, aparece entre os assuntos mais comentados.

“Vocês já sabem que a 2ª temporada de Alice in Borderland é, oficialmente, a série japonesa mais vista em um período de uma semana?”, comentou um espectador no Twitter.

Para muitos fãs, Alice in Borderland merece todo o sucesso da 2ª temporada. Segundo os espectadores, a série deveria ser “a mais popular da Netflix”.

“Alice in Borderland merece os holofotes, para ser sincera. Deveria estar no Número 1 da Netflix!”, comentou um fã no site.

Mais de duas semanas após a estreia, Alice in Borderland permanece no Top 10 brasileiro da Netflix, desta vez, na 10ª posição.

Com esse grande sucesso, o movimento para a renovação de Alice in Borderland para a 3ª temporada ganha muita força.

Enquanto Alice in Borderland não é renovada para a 3ª temporada, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

