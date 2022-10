Rick and Morty pausa 6ª temporada; saiba quando retorna

A série animada Rick and Morty, do Adult Swin, pausou a exibição de sua sexta e atual temporada por pouco mais de um mês.

Sucesso de crítica e público, o seriado se tornou um fenômeno após seu lançamento, e conquistou fãs no mundo todo com as aventuras malucas de Rick e Morty.

No entanto, o Adult Swin revelou que decidiu fazer um hiato durante a sexta temporada, desacelerando um pouco as coisas para os protagonistas (via ScreenRant).

Conforme revelado pela emissora, Rick Sanchez e os Smiths estarão de volta para retomar a diversão em 20 de novembro deste ano, com mais episódios inéditos.

Mas, o que os fãs poderiam esperar para o restante da sexta temporada? Há muitas loucuras ainda para a série animada explorar.

O que vem a seguir na 6ª temporada?

Antes do lançamento da sexta temporada, os fãs tinham certeza de que os novos episódios explorariam lugares jamais vistos no seriado.

“É a sexta temporada e Rick e Morty estão de volta! Recolha onde os deixamos, pior para o desgaste e para baixo em sua sorte. Eles conseguirão se recuperar para mais aventuras? Ou eles serão varridos em um oceano de xixi!”, diz a sinopse.

Pela descrição da temporada, há muito o que esperar do atual ano da série animada, que promete mostrar novas aventuras dos protagonistas.

No entanto, durante o episódio “Juricksic Mort”, antes do hiato, Rick and Morty indicou uma mudança total para o restante da temporada.

Rick anunciou a Morty que ele conseguiu consertar sua arma de portal, e imediatamente prometeu férias para Morty no Boob World.

Com a arma do portal consertada, e possivelmente, com as férias podendo acontecer, as coisas devem voltar ao normal nos próximos episódios.

Rick and Morty está disponível na Netflix e HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.