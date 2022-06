Riverdale traz detalhes de crossover com O Mundo Sombrio de Sabrina

Kiernan Shipka volta ao papel de Sabrina Spellman, da cancelada série da Netflix, para mais um crossover no próximo episódio de Riverdale, da CW.

O 114, que se chama “The Witches of Riverdale”, irá ao ar no dia 10 com foco em Cheryl Blossom (Madelaine Petsch), a bruxa da cidade, procurando ajuda em meio a uma guerra contra Percival Pickens (Chris O’Shea).

A sinopse já foi divulgada:

“SABRINA SPELLMAN (ATRIZ CONVIDADA KIERNAN SHIPKA) VEM À CIDADE – Quando vários de seus próprios são vítimas do último plano de Percival (ator convidado Chris O’Shea), Cheryl (Madelaine Petsch) chama sua colega bruxa Sabrina Spellman para ajudá-la. Em outro lugar, Percival dá a Reggie (Charles Melton) um ultimato”.

Confira o vídeo promocional do episódio logo abaixo:

Novo crossover de Riverdale

O episódio contará ainda com a participação de KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Mädchen Amick, Casey Cott, Vanessa Morgan, Erinn Westbrook e Drew Ray Tanner.

Alex Pillai dirigiu o episódio escrito por Roberto Aguirre-Sacasa e Chrissy Maroon.

As informações são do CBR.

No Brasil, a série está disponível na Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.