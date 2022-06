Roteirista responde se Ms. Marvel terá 2ª temporada

Após Ms. Marvel estrear no Disney+ na quarta-feira (8), a roteirista da série abordou se uma segunda temporada do programa da Marvel Studios é possível.

Em entrevista ao site Screen Rant, Sana Amanat foi questionada sobre o status do futuro da série, se há esperanças para ir além da primeira temporada.

“Espero que sim. Quero dizer, é apresentada como uma série limitada, para ela, então, sair e fazer outras coisas. Isso certamente a estabelece como uma heroína. Ela estará indo para a The Marvels a seguir. Espero que tenhamos uma segunda temporada e é tudo o que vou dizer! Espero que façamos parte disso”, disse Amanat.

A primeira temporada de Ms. Marvel contará com seis episódios, como algumas outras séries do estúdio para o streaming da Disney. No entanto, como Amanat aponta, a heroína interpretada por Iman Vellani aparecerá em The Marvels, que deve unir Kamala Khan à Capitã Marvel (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris).

O primeiro episódio de Ms. Marvel já está disponível no Disney+, trazendo referências aos Guardiões da Galáxia. Para continuar vendo conteúdos da Marvel, clique aqui e a assine a plataforma.

Sobre o autor Gabriel Silveira