Saída de Henry Cavill de The Witcher é pior do que você pensa

Henry Cavill deixará The Witcher após a terceira temporada da série da Netflix e isso é bem pior do que muitos imaginam.

Liam Hemsworth assumirá o lugar de Cavill, mas não é apenas o rosto de Geralt que irá mudar, visto que o astro de O Homem de Aço também mudou algumas coisas nos bastidores.

Continua depois da publicidade

Henry Cavill fez por The Witcher da Netflix muito mais do que apenas interpretar o personagem principal, pois ele realmente ajudou a moldar a versão de TV / streaming de Geralt no que ele é agora.

Cavill tem sido bastante aberto sobre seu amor por The Witcher e o quanto ele queria interpretar Geralt, e ele supostamente incomodou seus agentes em conseguir uma reunião com a Netflix quando soube que a gigante do streaming estava desenvolvendo uma série de TV sobre a obra.

No entanto, quando a Netflix concordou em se encontrar com ele, a showrunner Lauren Schmidt Hissrich não tinha o roteiro pronto e não via sentido em ter uma reunião tão cedo, então Cavill foi recusado. Meses depois, já com o roteiro pronto, Hissrich se encontrou com Cavill e lhe foi dado o papel.

Durante a primeira temporada de The Witcher, Geralt foi principalmente não-verbal, comunicando-se através de grunhidos e expressões faciais que abriram caminho para inúmeros memes, Hissrich compartilhou que trabalhou com Cavill para fazer Geralt parecer “incrivelmente inteligente” sem falar muito.

Mas para a segunda temporada, Cavill realmente pressionou por um Geralt com mais diálogos. Nos livros, Geralt é realmente bastante falador, então os espectadores podem ouvir Geralt falar muito mais na segunda temporada.

Isso ajudou Cavill a trazer a personalidade de Geralt muito mais do que na primeira temporada, conquistando os fãs com seu desempenho e melhorando o personagem.

Henry Cavill como Geralt em The Witcher.

Henry Cavill vai fazer falta

Mesmo que The Witcher tenha apenas duas temporadas, com a terceira chegando em breve, Cavill já moldou o personagem de Geralt de Rivia. Mesmo durante a primeira temporada em que Geralt mal falou, Cavill foi capaz de comunicar o que Geralt estava passando com um simples grunhido e apenas uma palavra, que mesmo sendo muitas vezes ridicularizada em memes, também foi uma ótima performance.

A segunda temporada viu um Geralt mais maduro e aberto que fez o possível para manter Ciri segura, e a química de Cavill com Anya Chalotra e Freya Allan ficou ainda mais evidente, o que obviamente ajudou muito a série.

Agora, enquanto Liam Hemsworth pode dar um bom Geralt de Rivia, ele provavelmente será uma versão diferente do personagem, mesmo que siga a mesma linha de Cavill. E ele certamente não conhece tanto desse universo quanto Henry.

Segundo Henry Cavill, as gravações principais da 3ª temporada de The Witcher já chegaram ao fim

Enquanto a 3ª temporada de The Witcher não estreia, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.