Saiu prejudicado? Astro de A Casa do Dragão explica cortes na história de personagem

O ator Ryan Corr falou sobre os cortes que a HBO fez de seu personagem, Ser Harwin Strong, em A Casa do Dragão.

O personagem não teve muita relevância até o 6º episódio da série, antes disso só vimos Ser Harwing algumas vezes, sendo uma delas se espremendo no meio de uma briga para salvar Rhaenyra na festa de casamento da princesa. Porém, no episódio do último domingo (25) vimos Strong se tornar um personagem chave da série.

O episódio foi o primeiro após o salto temporal de 10 anos, que trouxe diversas mudanças na vida de vários personagens. Agora vemos Rhaenyra casada com Laenor Valeryon e mãe de três filhos, porém, as crianças não tem o característico cabelo prateado que tanto os Targeryan quanto os Velaryon possuem.

Fica claro no episódio que as crianças são filhos de Ser Harwing Strong, que substituiu Criston Cole tanto como guarda pessoal quanto como amante. Aliás, a rixa entre os dois se intensifica e Strong ataca Cole e retorna para Harrenhal, onde ele e seu pai acabam morrendo em um incêndio iniciado à mando de Larys.

Ryan Corr queria ter tido mais tempo na série

Em uma entrevista recente ao The A.V. Club, Corr revelou que A Casa do Dragão cortou boa parte de sua história após o salto de 10 anos. Mesmo não parecendo chateado, o admitiu que gostaria de ter visto mais do romance de seu personagem com Rhaenyra.

“Eu tive o momento em que me ligaram e disseram, ‘Você está em Game Of Thrones!” e eu fiquei tipo ‘Yeah!’, então foi tipo ‘E nós matamos você no episódio 6’. Então eu meio que sabia desde o começo. Olha, é claro, eu adoraria poder ter explorado Rhaenyra e Harwin se juntando e como aquilo acoteceu e, você sabe, possivelmente algum tempo com os Capas Douradas. Mas na escala dessa história e os anos que ela cobre, é natural que nós tenhamos cortes no tempo.”

A morte do personagem certamente trará ainda mais dor para a princesa Rhaenyra, que tem que lidar não apenas com o único amor real que teve na vida, mas também com os questionamentos dos seus filhos, que aparentemente já suspeitam que não são filhos de Laenor.

A Casa do Dragão tem episódios novos todo domingo na HBO Max.

