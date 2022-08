Sandman: A cena que é melhor na série da Netflix do que nos quadrinhos

Alerta de spoilers

John Dee é um dos personagens mais fascinantes da primeira temporada de Sandman. O vilão não apenas conseguiu o rubi de Sonho, como alterou o artefato de forma que somente ele pudesse usá-lo. O arco do personagem e uma cena em específico acaba funcionando muito melhor na série da Netflix do que nos quadrinhos.

Entre as mudanças de Sandman dos quadrinhos para a série está John Dee (David Thewlis), conhecido como Dr. Destino na história original.

Na adaptação, o relacionamento de John com sua mãe, Ethel Cripps (Joely Richardson), torna-se mais pessoal, íntimo e complicado, principalmente em relação às mentiras que ela conta ao filho.

Enquanto nos quadrinhos John escapa do Asilo Arkham por conta própria depois que sua mãe lhe envia um amuleto de proteção depois de ter morrido, no seriado, John está totalmente presente para a morte dela.

Além disso, em Sandman da Netflix, John e Ethel discutem o pai de John, Sir Roderick Burgess (Charles Dance), e ela tenta convencê-lo a devolver as ferramentas de Sonho (Tom Sturridge) e seus poderes., incluindo o rubi, estimulando a busca de John para criar um mundo mais honesto.

As diferenças entre Sandman da Netflix e o original explicam a cena do jantar de John melhor do que os quadrinhos.

O programa fornece mais contexto para o arrepiante episódio 24/7, tornando o capítulo e a temporada mais próximos e coesos sem prejudicar os elementos de terror do episódio.

Além disso, a versão da Netflix também torna John um personagem mais forte, ao mesmo tempo em que usa o episódio do jantar para desenvolver ainda mais Morpheus.

Mais profundo

Quando Sandman, da Netflix, muda o motivo de John para sua fuga e suas ações subsequentes no restaurante, de poder e diversão sádica para honestidade e fim das mentiras, isso o faz se sentir mais fundamentado e interessante como vilão.

Isso é particularmente verdade dado o que aconteceu com John Dee na primeira temporada. Quando o poder de Sonho é devolvido a ele e ele simplesmente devolve John para dormir em sua cela, não há consequências pelas vidas que John terminou no restaurante – sua experiência é tortuosa, pois ele começa sua história preso e termina lá também.

Essa falta de justiça para aqueles torturados e mortos por suas mãos, especialmente logo após ver as vítimas do jantar, é desconcertante quando os motivos de John eram apenas diversão pessoal.

Com o jantar se tornando um exame da verdade e das mentiras por uma pessoa profundamente perturbada em vez de uma viagem de poder, seu fácil retorno ao sono é muito mais palatável.

Além da maior profundidade das motivações de John em Sandman da Netflix, seu conflito com sonhos, mentiras e honestidade também dá maior peso ao tema da série sobre a necessidade dos sonhos. Ao permitir a Sonho a chance de mostrar o que John percebe como mentiras como as esperanças e sonhos dos outros, Sandman enfatiza ainda mais a humanidade de seus personagens e uma refutação mais forte à violência gráfica que John inflige nos quadrinhos.

A perspectiva de Morpheus sobre os sonhos da humanidade também permite aos espectadores uma visão maior de seu personagem, especialmente quando ele reflete sobre as consequências de sua ausência.

A primeira temporada de Sandman está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.