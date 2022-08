Sandman: Criador explica por que série não se passa no Universo DC

O escritor Neil Gaiman, criador dos quadrinhos de Sandman, explicou por que a série da Netflix não se passa no Universo DC.

Em recente entrevista, Gaiman deu todos os motivos do mais novo sucesso do streaming não estar “vinculado” com a DC de forma direta.

Segundo ele, Sandman começou no universo da editora nos quadrinhos, mas acabou conseguindo seu próprio lugar, posteriormente (via ComicBook).

“O próprio Sandman começou no Universo DC, nos quadrinhos, e então meio que acabou vagando em seu próprio lugar”, disse Gaiman.

“Seu mundo se uniu cada vez mais com o nosso mundo e tornou-se cada vez menos um mundo em que combatentes do crime fantasiados voam e assim por diante. Significava que, quando Sandman terminou, ele tinha sua própria estética que realmente não era do Universo DC mais.”

Nos quadrinhos, heróis como Caçador de Marte e Senhor Milagre tiveram suas aparições, e que na época, a formação da Liga da Justiça foi desfeita e ficaria confuso na série.

“Nós não queríamos um programa de TV em que você achasse que tinha que ler um monte de quadrinhos publicados em 1988 e 1989 para entender o que estava acontecendo”, disse ele.

Adaptação de quadrinhos

Sandman é a aguardada adaptação da aclamada história em quadrinhos de Neil Gaiman. A obra quase teve adaptação no cinema, mas o projeto nunca deu certo.

A série conta com envolvimento do próprio Neil Gaiman, que ajudou a supervisionar como um dos produtores e roteiristas.

Sandman está disponível na Netflix.

