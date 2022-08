Sandman: Explicamos por que os olhos do Coríntio são daquele jeito

Alerta de spoilers

Sandman introduz diversos fascinantes personagens e um dos mais assustadores dessa primeira temporada é o Coríntio. Mas por que ele tem bocas no lugar dos olhos? Veremos isso agora.

Coríntio é um pesadelo sem olhos criado por Sonho, também conhecido como Morpheus. Enquanto o Coríntio escapou do Sonhar e entrou no Mundo Acordado para aterrorizar suas vítimas fora de seus sonhos, pouco foi revelado sobre sua falta de olhos e o que aconteceu com eles, tendo sido substituído por bocas cheias de dentes sorridentes.

Da mesma forma, o vilão é visto ao longo da primeira temporada removendo e consumindo os olhos de suas vítimas.

Morpheus revela que o Coríntio é um dos maiores pesadelos que já foram criados por ele. Embora ele fosse feito para aterrorizar a humanidade em seus sonhos como um espelho escuro, que os forçaria a reconhecer verdades ocultas sobre si mesmos, o Coríntio queria ser mais do que um pesadelo.

Optando por escapar e entrar no Mundo Acordado, ele começou a matar humanos de verdade. Ele também tem um papel diferente na adaptação da Netflix de Sandman, onde ele está ativamente tentando sabotar o Rei dos Sonhos e Pesadelos.

Interpretado por Boyd Holbrook, o Coríntio é incrivelmente charmoso e bonito, sempre usando óculos escuros para cobrir a verdade perturbadora sobre seus olhos.

Ele nunca teve olhos normais, com suas duas bocas extras tornando-o um pesadelo perturbador. No entanto, ele é capaz de ver perfeitamente. Dito isto, o Coríntio costuma arrancar os olhos de suas vítimas, um ato que eventualmente se torna seu cartão de visitas.

Por que o Coríntio tira os olhos de suas vítimas

Uma vez que Sonho finalmente encontra seu pesadelo no final da primeira temporada, o Coríntio revela que gosta de matar e tirar os olhos dos humanos simplesmente pelo ato de matar, alegando que matar o faz se sentir humano.

Já nos quadrinhos originais de Sandman, é revelado que o Coríntio pode ver as memórias e futuros potenciais de suas vítimas quando consome seus olhos.

Embora isso fosse provavelmente destinado a ser usado dentro dos limites do Sonho, onde o pesadelo desafiaria humanos temerosos a confrontar os segredos dentro de suas próprias vidas, a habilidade foi distorcida pelo vilão no Mundo Acordado.

Embora Sonho tenha destruído o Coríntio no final da primeira temporada de Sandman, os quadrinhos mostram Morpheus criando um novo Coríntio em histórias futuras. Como tal, a versão de Boyd Holbrook do personagem certamente poderia retornar na segunda temporada da série da Netflix.

Sandman está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.