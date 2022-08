Sandman, Lucifer e Locke & Key estão conectadas; veja como

Sandman, Lucifer e Locke & Key podem soar como séries bem distintas na Netflix, mas, nos quadrinhos, as três obras são conectadas. Veremos exatamente como agora.

Tudo começou com Sandman. Apesar de ter sido a última dessas três séries a ter sua estreia na Netflix, foi a primeira a ter sua origem nos quadrinhos. Neil Gaiman criou Sandman com Sam Kieth e Mike Dringenberg e escreveu todas as 75 edições.

Continua depois da publicidade

A série acompanha Morpheus, Senhor dos Sonhos, que é capturado por Roderick Burgess, um ocultista que planejava capturar a Morte, a fim dela devolver seu filho morto.

Cem anos Morpheus permanece preso e, quando escapa, descobre que seus domínios, o Sonhar, estão em caos. Ele precisa, então, recuperar seus três artefatos roubados a fim de consertar o Sonhar e o Mundo Acordado (o que chamamos de “mundo real”) no processo.

A conexão com Lucifer

Isso nos leva a Lucifer. Gaiman, Kieth e Dringerberg criaram a versão de Lucifer que inspirou a série de TV em Sandman #4. Nessa edição, Sonho se aventura no Inferno para recuperar um dos artefatos que ele perdeu, que caiu nas mãos de um dos demônios do Inferno.

Inclusive, vemos isso na primeira temporada de Sandman. Na série, Lucifer é interpretado por Gwendoline Christie, que se tornou famosa ao viver Brienne em Game of Thrones. Vale apontar que, na série Lucifer, o Diabo é vivido por Tom Ellis, em uma abordagem bem diferente do personagem (embora a origem seja a mesma nas HQs).

Lucifer é um dos poucos seres no universo mais poderosos que Sonho, e o Portador da Luz não é seu maior fã. Seu relacionamento fica mais tenso quando Morpheus escapa do inferno com seu artefato na mão, intimidando Lucifer no processo. O Diabo, então, jura vingança.

Mas Lucifer não ataca o Sonho. Quando Sonho retorna ao Inferno para libertar uma velha amante que ele havia aprisionado lá, Lucifer o cumprimenta pacificamente e o deixa seguir seus negócios.

Lucifer então revela que ele abdicou de sua posição como governante do Inferno e “dá” a Chave do Inferno para Sonho para decidir o futuro do reino.

Lucifer parte para a Terra, dando origem ao spinoff, que, por sua vez, inspirou a série da Netflix, que leva o nome do personagem.

Sandman e Locke & Key

Anos após o fim de Sandman, em 2018, a DC Comics reviveu o Sandman com um grupo de títulos sucessores publicados sob a bandeira do Universo Sandman.

O último deles foi um crossover em duas partes com Locke & Key subtitulado Hell & Gone.

A história não é sobre a família Locke vista nos quadrinhos originais Locke & Key e na série da Netflix. Em vez disso, é a conclusão dos quadrinhos prelúdio coletivamente conhecidos como Locke & Key: The Golden Age.

Essas histórias narram a história da família Locke e Keyhouse, com foco em Chamberlin Locke e seus filhos.

No momento em que Hell & Gone acontece, Chamberlin Locke é um homem mais velho ainda de luto pelo suicídio de seu filho John, torturando-se usando a Chave Eco para invocar repetidamente uma visão do jovem enquanto ele é torturado no Inferno.

Mary Locke, filha de Chamberlin e irmão de John, decide resgatar John.

Para obter a informação que precisa para ir para o Inferno, Mary busca a ajuda e o conhecimento de Roderick Burgess, que, neste momento, tem Sonho em seu porão. Ela troca com Burgess uma das chaves da família Locke para ver Morpheus.

Sonho, então, dá a Mary uma dica que a leva ao Sonhar, que está em desordem em sua ausência. Na vasta biblioteca dessa dimensão, ela descobre um livro que retrata a Chave para o Inferno.

Quando ela retorna do Sonhar, Mary volta para Keyhouse e forja uma réplica da Chave para o Inferno.

Armada com a Chave das Sombras e a Chave De Anjo, Mary usa a réplica da Chave para o Inferno para entrar no domínio de Lucifer, que ainda reina.

Embora perseguida por Lucifer, Mary consegue escapar do Inferno com a alma de seu irmão. Ela então usa a Chave da Lua para entregá-lo a uma vida após a morte mais feliz.

É assim que Sandman, Lucifer e Locke & Key estão todos conectados. Mas é bem improvável que vejamos as três séries ganhando um crossover na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.