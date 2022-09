Santo terá uma segunda temporada na Netflix? Veja o que sabemos

Santo é a nova série de drama criminal da Netflix, filmada em dois continentes e protagonizada por Bruno Gagliasso. A trama empolgante e cheia de reviravoltas deixou fãs ansiosos para uma segunda temporada.

A série ainda não tem uma segunda temporada confirmada pela Netflix, pelo menos não ainda. Mas existem alguns pontos que precisamos levantar para supor o destino de Santo.

A série foi filmada em dois continentes e é visualmente muito bonita, o que significa que provavelmente foi cara para produzir. Seis episódios são uma temporada relativamente curta para um custo de produção tão alto, então é possível que mais episódios foram gravados e a temporada acabou se dividindo em duas metades.

Se isso se confirmar, podemos esperar uma nova temporada já no início de 2023, mas se mais episódios precisarem ser gravados a continuação chegaria por volta do final do ano que vem o no início de 2024.

Mas, nesse caso, a renovação da série precisaria ser confirmada o quanto antes. Como a produção é filmada tanto na Espanha quanto no Brasil, ela pode atrair um público importante do serviço de streaming. Além disso, a primeira temporada terminou com um gancho gigantesco, é possível que exista esperança da equipe e apelo do público por uma continuação.

Mas, no fim das contas, como informado por um roteirista contratado da Netflix, tudo depende do sucesso da produção nas semanas após sua estreia.

Série de Bruno Gagliasso na Netflix

Santo é uma parceria de Brasil e Espanha também na direção. O brasileiro Vicente Amorim estará ao lado de Gonzalo López-Gallego.

O brasileiro Gustavo Lipsztein também assina roteiros da série. Dentre seus trabalhos prévios estão Sem Volta, Polícia Federal: A Lei é para Todos e O Paciente: O Caso Tancredo Neves.

O seriado foi criado por Carlos López, conhecido por outras séries como Tempos de Guerra, Hache, e El Príncipe.

Além de Bruno Gagliasso, o elenco conta com Victoria Guerra, Raúl Arévalo, Greta Fernández, Maarten Dannenberg, e Iñaki Mur.

A primeira temporada de Santo já está disponível na Netflix.

