Sauron “bonzinho”? Revelação de Os Anéis de Poder faz mais sentido que você pensa

O sexto episódio de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder traz algumas reviravoltas chocantes sobre Sauron, incluindo que ele supostamente foi morto e que estava tentando consertar a Terra-média. Por incrível que pareça, isso tudo faz sentido dentro da mitologia criada por J.R.R. Tolkien.

No episódio 6, Udûn, temos um pouco da história de fundo sobre Sauron contada pelo antigo seguidor do Lorde das Trevas, Adar. O elfo corrompido pinta uma imagem de um Sauron impressionante que realmente tentou curar uma Terra-média quebrada e ferida – ou pelo menos é o que ouvimos.

À primeira vista, este parece ser outro momento em que os roteiristas estão mudando partes substanciais da história, e muitos dos detalhes certamente são adicionados como floreios. Mas, na verdade, há uma quantidade surpreendente da história de Sauron em Os Anéis do Poder que encontra sua base nos escritos originais de Tolkien.

Galadriel passa vários minutos do episódio 6 interrogando Adar depois que ela e Halbrand capturam o líder dos orcs na floresta. Depois de uma ameaça surpreendentemente violenta de trazer os orcs sobreviventes de Adar para a luz do sol se ele não falar, Adar finalmente abre o bico, começando com a surpreendente linha: “Depois da derrota de Morgoth, aquele que você chama de Sauron se dedicou a curar a Terra-média, reunindo essas terras em ruínas em perfeita ordem”.

O elfo caído continua descrevendo um Lorde das Trevas que estava claramente disposto a fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos. Ele fala sobre Sauron voltando-se para o mundo invisível em busca de respostas e liderando uma multidão de seus seguidores para o norte, onde as coisas ficaram realmente sombrias quando ele derramou muito sangue (incluindo muitos dos próprios servos de Adar) na busca dessa forma mórbida e distorcida de cura sobrenatural.

A experiência é tão terrível, que Adar afirma que ele acabou matando Sauron – algo que todo mundo sabe que é impossível, visto que ele cria o Um Anel, e solta o terror na trilogia O Senhor dos Anéis.

Claro, Adar pode ter destruído sua forma corpórea sem perceber que Sauron (que é um espírito por natureza) poderia apenas assumir outra forma física mais tarde. Mas a verdadeira questão aqui não é se Sauron está temporariamente desencarnado ou não. A pergunta que vale a pena focar é se o vilão realmente era um Lorde não tão das Trevas em um ponto da história – e a resposta é um surpreendente “sim”, como aponta o Looper.

Sauron se arrependeu?

Tolkien faz várias menções diretas de um Sauron mais positivo em diferentes pontos de seus escritos. O mais óbvio para os fãs casuais está na versão do livro do Conselho de Elrond, quando o elfo titular adverte contra o uso do Um Anel, dizendo: “Pois nada é mau no começo. Nem Sauron era assim.”

Claro, essa referência remonta à gênese do personagem, quando ele é um espírito puro que ainda não foi corrompido por seu mestre original, o Lorde das Trevas Morgoth.

Já O Silmarillion fala sobre quando Sauron realmente se afasta de uma vida do mal. No final da Primeira Era, quando Morgoth é derrubado, Sauron tem a chance de se arrepender e enfrentar o julgamento por seus crimes.

Quando isso acontece, Sauron faz uma demonstração de arrependimento por suas más ações. O texto até esclarece que: “Alguns sustentam que isso não foi feito falsamente a princípio, mas que Sauron em verdade se arrependeu, mesmo que apenas por medo, ficando consternado com a queda de Morgoth e a grande ira dos Senhores do Oeste”.

Essa fase inicial de arrependimento é de curta duração. Sauron está muito envergonhado para ir a julgamento e enfrentar as consequências de seus crimes passados, e ele foge para se esconder em um local não revelado na Terra-média. Mas ainda reitera o fato de que até o próprio Sauron tem aquele vislumbre de esperança redentora nele.

Finalmente, temos uma carta que Tolkien escreveu a um fã em 1954, onde ele afirma: “Sauron, é claro, não era de origem ‘mal’. Ele era um espírito corrompido pelo primeiro Senhor das Trevas, Morgoth.”

O autor continua ecoando o texto O Silmarillion sobre a tentativa de arrependimento de Sauron, acrescentando: “Mas no início da Segunda Era ele ainda era bonito de se olhar, ou ainda podia assumir uma bela aparência visível – e não era de fato totalmente mau, a menos que todos os ‘reformadores’ que querem se apressar com ‘reconstrução’ e ‘reorganização’ sejam totalmente maus, mesmo antes que o orgulho e a luxúria tomem conta deles”.

Ele o compara a reformadores que começam com boas intenções antes de cair no mal ao longo do tempo. Visto da perspectiva de um seguidor descontente como Adar, não é exagero supor que o elfo veria Sauron como alguém dedicado a curar e trazer ordem a um mundo ferido, embora através de algumas soluções reconhecidamente sinistras.

Os episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder são exibidos semanalmente pelo Prime Video.

