Os Anéis de Poder: O que o símbolo de Sauron significa

Um dos maiores mistérios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder envolve o símbolo de Sauron. No primeiro episódio da série do Prime Video, Galadriel vislumbra essa sinistra marca no cadáver do irmão Finrod. Sendo assim, o público quer saber: o que esse símbolo significa? E como ele se relaciona ao retorno de Sauron?

“Começando em uma época de relativa paz, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-Média”, afirma a sinopse oficial de Os Anéis do Poder.

Continua depois da publicidade

A série do Prime Video se destaca por seu elenco de estrelas, liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Explicamos abaixo tudo que os fãs de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder precisam saber sobre o símbolo de Sauron, de acordo com informações do site Collider.

Símbolo de Sauron é o próprio Sauron em Os Anéis de Poder

O palpite mais óbvio para a natureza do símbolo de Sauron está relacionado ao visual do personagem nos filmes de O Senhor dos Anéis.

Esse símbolo, supostamente, é um precursor do Olho de Sauron – a marca do vilão na trilogia de Peter Jackson e nos livros de Tolkien.

De acordo com a obra do escritor, os orcs (e outros seguidores) de Sauron, chamam o Arauto de Morgoth de “O Olho” – já que não tinham permissão para escrever o nome real do líder ou pronunciá-lo em voz alta.

O símbolo em si representa a (quase) onipotência de Sauron e seu impressionante nível de poder, que se arrasta por toda a Terra-Média.

Símbolo de Sauron podem representar o mapa de Mordor

Outra teoria interessante, popularizada no Reddit, afirma que o símbolo de Sauron, na verdade, é um mapa de Mordor.

Mordor, para quem não se lembra, é o território de Sauron em O Senhor dos Anéis. Na região, também se encontram as Montanhas da Perdição, onde Frodo destrói o Anel ao final de O Retorno do Rei.

Para vislumbrar o mapa de Mordor no símbolo de Sauron, basta colocar a imagem na posição horizontal.

No entanto, vale lembrar que, no período em que se passa a história de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, Sauron ainda não havia estabelecido sua base na região.

Na verdade, a área que, eventualmente, se torna Mordor, é ocupada primordialmente por humanos. É essa a região patrulhada por elfos como Arondir (interpretado por Ismael Cruz Córdova).

Símbolo de Sauron é um feitiço

Finalmente, outra teoria afirma que, assim como Voldemort colocou parte de sua alma dos Horcruxes, na franquia Harry Potter, Sauron inseriu sua própria essência nos símbolos misteriosos.

O símbolo, supostamente, garante a sobrevivência do vilão, ao mesmo tempo em que o esconde de personagens como Galadriel.

Uma das evidências mais interessantes dessa teoria acontece no segundo episódio de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, quando Theo (o filho de Bronwyn), encontra uma espada quebrada que também traz o símbolo de Sauron.

O mais interessante é o fato da espada “sugar” o sangue de Theo para restaurar sua versão original – em uma magia muito semelhante aos poderes dos Nazgûl.

Para descobrir a verdadeira resposta, os fãs de O Senhor dos Anéis terão que assistir os episódios de Os Anéis do Poder, exibidos semanalmente pelo Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.