Sente falta de 365 Dias? Veja série da Netflix que é MUITO mais quente

Se estava procurando um novo suspense picante depois de 365 Dias (365 DNI), a Netflix tem uma série especialmente para você.

Desejo Sombrio, série em espanhol da Netflix, tornou-se um dos conteúdos mais populares da plataforma de streaming.

Continua depois da publicidade

Com as pessoas trancadas em casa graças à crise do coronavírus e assistindo a mais conteúdo de streaming do que nunca, a Netflix alcançou o sucesso mais uma vez, e se você foi fã da intriga de 365 DNI (365 Days), definitivamente adorará Desejo Sombrio.

A sinopse da série da Netflix revela: “Alma Solares [Maite Perroni], uma prestigiada advogada e professora universitária, visita sua melhor amiga no fim de semana para ‘processar a dor’ do divórcio desta última.”

A história, no entanto, dá uma guinada rápida e chocante: “Durante a visita, Alma conhece Dario Guerra [Alejandro Speitzer], de 23 anos, e eles têm um encontro selvagem. Ela volta para casa com o marido e a filha, determinada a esquecer o que aconteceu, mas sua vida se torna um inferno. O que começou como uma pequena aventura se torna uma paixão picante e depois uma obsessão perigosa, desvendando uma cadeia de segredos de um passado que fatalmente conecta todos os envolvidos.”

Por fim, não é surpresa que Desejo Sombrio tenha se tornado um grande sucesso da era da quarentena, especialmente se você gosta de programas sexy e perigosos como Você, a série estrelada por Penn Badgley que se tornou uma das propriedades mais comentadas da Netflix.

Aqui está o porquê de você querer assistir Desejo Sombrio, se for fã de 365 DNI (365 Days) e outros suspenses desta espécie.

Desejo Sombrio é cheia de reviravoltas

Todo mundo está em busca de conteúdo totalmente escapista durante esses tempos difíceis e incertos, e Desejo Sombrio certamente se encaixa nisso.

Apenas nos primeiros episódios, a série revela um monte de reviravoltas totalmente insanas, incluindo um perseguidor, múltiplos casos extraconjugais secretos, casos de identidade equivocada, um assassinato não resolvido que é considerado suicídio e, é claro, muitas cenas de sexo.

Após filmes como a trilogia Cinquenta Tons de Cinza, que trouxe intensas cenas de sexo para o mainstream, filmes como 365 DNI (365 Days) e Encontro Fatal e séries como Desejo Sombrio se tornaram sucessos surpreendentes.

Além do mais, pode haver muito por vir, já que, com base no final totalmente explosivo da temporada de estreia de 18 episódios de Desejo Sombrio, o caminho parece estar preparado para uma segunda temporada.

Caso você ainda não tenha visto a série, essa pode ser a hora, ainda mais se estiver sentindo falta de 365 DNI (365 Days).

Desejo Sombrio já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Redação