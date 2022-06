Série de O Senhor dos Anéis confirma nomes de personagens; veja

O Amazon Prime Video divulgou novos cartazes de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder e, além disso, confirmou os nomes de alguns personagens.

Nos cartazes, temos, em sequência, os personagens: Celebrimbor, Sadoc Burrows, Poppy Proudfellow e Largo e Marigold Brandyfoot.

Confira abaixo os novos cartazes de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, do Amazon Prime Video.

Grande aposta do Amazon Prime Video

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

