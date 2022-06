Série de O Senhor dos Anéis evita um erro fatal

Em entrevista com a revista Empire, o produtor Patrick McKay prometeu que O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder evitará um grande erro: tentar competir com a trilogia do cinema.

Segundo o produtor, Peter Jackson fez um trabalho tão maravilhoso que ninguém poderia se comparar a ele.

No entanto, isso não significa que eles não possam contar outras histórias dentro desse universo tão popular.

“Qualquer um que tentasse fazer uma adaptação de O Senhor dos Anéis estaria errado em não considerar que Peter Jackson fez um trabalho maravilhoso e que acertou em tanta coisa.”

“A verdade é que somos grandes admiradores. Não fizemos O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder para tentar competir com o seu trabalho.”

“Uma das coisas mais importantes era voltar ao material de origem, tentando entender o que J. R. R. Tolkien faria.”

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chegará ao catálogo do Amazon Prime Video em 2 de setembro de 2022.

