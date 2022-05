Terra Média da série de O Senhor dos Anéis será muito diferente dos filmes

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder não se passa no mesmo universo dos filmes dirigidos por Peter Jackson e terá uma Terra Média bem diferente daquela que estamos acostumados a ver.

O artista conceitual de Anéis de Poder, John Howe, falou à ‎‎Empire sobre a Segunda Era da Terra Média‎‎ e como ele se compara à Terceira Era, que é quando ‎‎O Hobbit‎‎ e ‎‎O Senhor dos Anéis ‎‎acontecem.

As diferenças são, de acordo com Howe, consideráveis, já que a Segunda Era é uma era de construção e expansão e menos marcada pela guerra do que a Terceira Era.‎

‎”Esta não é a Terra Média que você se lembra”, diz Howe. “Este é um mundo muito vibrante. Os elfos não estão escondidos na Floresta das Trevas ou em Valfenda. Eles estão ocupados construindo reinos. O reino de Moria não é uma mina abandonada e os Portos Cinzentos ainda não são uma cidade abandonada. Eu amei ter a oportunidade de explorar essa história”‎.

‎Não é só a atmosfera política que será diferente em ‎‎Os Anéis de Poder‎‎. Enquanto ‎‎O Hobbit‎‎ e ‎‎O Senhor dos Anéis ‎‎foram aventuras na terra, ‎‎Os Anéis do Poder‎‎ mostrarão os mares da Terra Média. ‎

‎”Finalmente estamos navegando nos oceanos da Terra Média”, diz Howe. Isso incluirá passar tempo com alguns elfos ligados ao mar.

“Eles são assustadores e empreendedores e estão quase colonizando o mundo. Eles foram muito divertidos de imaginar. É algo que nem ‎‎o Senhor dos Anéis nem os ‎‎filmes de O H‎hobbit ‎‎chegaram perto”.‎

Grande aposta do Amazon Prime Video

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.