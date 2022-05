Série derivada de The Boys terá Marco Pigossi e filho de Schwarzenegger

De acordo com o Deadline, Marco Pigossi e Patrick Schwarzenegger, que é filho de Arnold Schwarzenegger, entraram para o elenco da série derivada de The Boys, que ainda não recebeu um título oficial.

É relatado que Patrick Schwarzenegger interpretará Golden Boy, enquanto Marco Pigossi será um personagem chamado Dr. Cardosa.

Outra novidade no elenco é Sean Patrick Thomas, que foi escalado como Polarity. As gravações da série derivada de The Boys já estão em andamento.

Novidades no elenco

Marco Pigossi é brasileiro e está em ascensão em sua carreira, especialmente depois de aparecer em Cidade Invisível, série da Netflix.

Antes dessa produção, ele também participou de diversas novelas da Globo, como A Força do Querer e Sangue Bom.

Filho do astro Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger também está em ascensão e apareceu em produções como Sol da Meia-noite e Como Sobreviver a um Ataque Zumbi.

A série derivada de The Boys terá um tom divertido e irreverente, mas ainda contará com muita violência e cenas pesadas.

Na história, os fãs vão conhecer jovens super-heróis que testam os seus limites enquanto competem pelos melhores contratos nas melhores cidades.

Recentemente, a série derivada de The Boys teve alguns problemas nos bastidores, chegando a trocar alguns membros de sua equipe criativa.

No entanto, isso não parece ter atrapalhado nas gravações, já que o projeto continua sendo produzido normalmente.

Por enquanto, ainda não existe uma previsão de lançamento para a série derivada de The Boys, do Amazon Prime Video.