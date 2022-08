Sex Education: Amado personagem vai retornar na 4ª temporada

Um amado personagem de Sex Education foi confirmado para voltar na quarta temporada.

Segundo a Variety, Ncuti Gatwa, o novo Doctor Who, retornará para mais um ano da série da Netflix no papel de Eric.

Eric é o melhor amigo de Otis, protagonista vivido por Asa Butterfield, que finalmente se abre para Maeve (Emma Mackey) e revela o que sente.

O personagem de Gatwa teve um relacionamento conturbado com Adam, e que chegou a ser considerado tóxico pelos fãs.

Apesar do astro retornar, a série não contará mais com as atrizes, Simone Ashley, Tanya Reynolds, Patricia Allison e Rakhee Thakrar.

Sex Education e as mudanças da quarta temporada

Sex Education está renovada para quarta temporada na Netflix e a série indicou como pode ter uma grande mudança para o futuro. Aparentemente, o colégio Moordale está ficando para trás.

Abandonando o cenário escolar, Sex Education passou a focar nos personagens. Isso fica claro na terceira temporada quando o antigo local da clínica clandestina de sexo é destruído.

Esse fato simbólico faz a história focar mais nos personagens. Otis passa pelo próprio amadurecimento, Eric chega a ter um arco na Nigéria e Maeve se foca em conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos.

Para encerrar os indicativos, Moordale é vendida para um comprador anônimo. Pode ser que parte da quarta temporada passe por isso, mas dificilmente será o foco dos personagens.

Essa trama possibilita que os protagonistas da Netflix encontrem caminhos diferentes. Aos poucos, isso prepara para que Moordale fique definitivamente para trás e Sex Education acompanhe Otis, Eric, Maeve e outros personagens em novos cenários e desafios.

Sex Education tem três temporadas na Netflix. A quarta está confirmada, mas não tem previsão ainda.

