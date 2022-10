Sheldon é mentiroso compulsivo em The Big Bang Theory e Young Sheldon prova isso

Alerta de spoilers

A sexta temporada de Young Sheldon provou o quão mentiroso Sheldon é The Big Bang Theory. A série derivada preenche as lacunas narrativas de sua infância no Texas, explicando algumas de suas peculiaridades na comédia centrada em nerds. Às vezes, no entanto, revela coisas desagradáveis ​​sobre o personagem, incluindo sua tendência a mentir.

George manipula Sheldon para ser tutor de Billy, o que ele eventualmente concorda em fazer e resulta na revelação de que Sheldon pode ter sido um mentiroso patológico em The Big Bang Theory.

Na sexta temporada de Young Sheldon, mais especificamente no quarto episódio, a sessão de estudo da dupla transcorreu sem problemas, com Sheldon até pacientemente se nivelando com o filho de Brenda para tornar mais fácil para ele aprender.

Enquanto isso, Billy era bom o tempo todo. Ele ouviu atentamente e foi até compreensivo com Sheldon quando ele se esforçou para explicar o conceito de zero.

Como Sheldon tem uma memória eidética, não há como ele não ter lembrado disso em The Big Bang Theory. A única explicação por que o gênio socialmente inepto apelidou Billy de seu valentão é se ele intencionalmente mentiu sobre isso.

Mentiras de Sheldon ajudam The Big Bang Theory

O personagem ser um mentiroso patológico é ótimo para ambas as comédias da CBS. Tornar Sheldon um narrador não confiável realmente resolveria os muitos buracos na trama de The Big Bang Theory em relação ao prelúdio.

Isso também dá espaço criativo a Young Sheldon para não seguir estritamente suas histórias sem quebrar a continuidade, principalmente em relação ao arco de George.

Como ele disse a Penny, Sheldon supostamente pegou seu pai tendo relações sexuais com outra mulher quando ele tinha 14 anos.

Já que Young Sheldon apresenta um George diferente do que seu filho descreveu em The Big Bang Theory, Sheldon mentindo sobre as coisas ruins sobre seu pai – incluindo sua traição – ajudaria a ramificação a pular totalmente a história da traição.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

