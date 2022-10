Estrela de The Big Bang Theory não aprovou ESSA história da série

A série The Big Bang Theory é uma das mais famosas sitcoms de todos os tempos. Posteriormente, o seriado ainda originou Young Sheldon, que segue o jovem Sheldon Cooper e sua transformação no que era na série original.

Kaley Cuoco, conhecida por ter interpretado Penny, a loira estereotipada, era vizinha de Leonard e Sheldon no prédio. A personagem é muito amada pelos fãs, e a atriz revelou que não gostaria de abordar uma nova história para Penny.

“Os melhores amigos e companheiros de apartamento Leonard e Sheldon são físicos que trabalham no Instituto Tecnológico da Califórnia (Caltech) e são capazes de explicar a todo mundo mais do que gostariam de saber sobre física quântica, mas superar as situações sociais mais básicas, especialmente aquelas envolvendo mulheres, os deixa completamente perdidos”, diz a sinopse.

“Que sorte quando a gostosa garçonete/atriz aspirante Penny se muda para o apartamento ao lado. Wolowitz e Koothrappali, também da Caltech, são vistos frequentemente passando o tempo com Leonard e Sheldon. Será que os mundos vão se colidir? Será que Einstein teorizava na floresta?”, completa a sinopse.

Além de Jim Parsons e Kaley Cuoco, o elenco ainda contou com Johnny Galecki, Simon Helberg, Mayim Bialik, entre outros nomes.

Cuoco não queria ver Penny grávida

À medida que a personalidade de Penny muda com o passar da série, seu relacionamento com Leonard também muda, e acaba se casando com ele na nona temporada.

Com uma nova história de fundo, Penny agora tinha ainda mais valor dentro do programa, e os roteiristas decidiram que ambos teriam de virar pais.

No entanto, no livro de bastidores The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, Cuoco tinha uma posição diferente em relação ao assunto.

A atriz não gostaria que Penny tivesse filhos, pois estava indo ao contrário de uma fala da própria personagem, admitindo não querer ser mãe.

“Eu realmente desejei que eles não[engravidassem Penny. Eu amei tanto aquela mensagem de Penny não querer filhos”, disse ela. “Foi fofo como os escritores fizeram isso no final com a gravidez surpresa de Penny, e apesar de tudo, estou feliz, mas na verdade eu estava votando para que ela não engravidasse”.

Na 12ª temporada, a personagem acaba retomando o assunto e consolando Bernadette, que está sofrendo por não querer filhos.

“Eu sei que seria ótima, mas o ponto é, eu não quero ser uma. Sabe, nem todo mundo precisa ter filhos para se realizar”, disse a personagem.

Apesar de tudo, a atriz respeitou o que os roteiristas queriam abordar, mas gostaria que isso realmente não fosse adiante.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

