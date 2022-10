Young Sheldon muda totalmente amada personagem

A série Young Sheldon, prelúdio de The Big Bang Theory, está em sua sexta temporada, e deve trazer ainda mas revelações sobre a família do jovem Sheldon Cooper.

Porém, o episódio dois da sexta temporada acabou mudando uma amada personagem, porém é algo que já foi revelado em The Big Bang Theory.

“Sheldon Cooper tem 9 anos e salta quatro cursos para entrar diretamente no instituto, juntamente com seu irmão mais velho, mas menos inteligente do que ele. A vida no ensino médio não será fácil: seus pares, seus pais e seus vizinhos não o entendem”, diz a sinopse.

O elenco do seriado conta com Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, e outros.

Mary deixa de ser divertida na série

A mãe de Sheldon, Mary, era uma personagem muito divertida, que acabou deixando de ser. Foi revelado na sexta temporada que ela nem sempre foi puritana.

Mary, antes de conhecer George, pai de Sheldon, era uma adolescente selvagem, e acabou engravidando dele acidentalmente.

Ao longo do caminho, ela se tornou uma pessoa religiosa, mas desde então seu comportamento mudou, com a personagem tendo uma crise de fé.

Ela costumava ser bastante divertida, mas após a crise com sua igreja, ela ainda terá de lidar com a morte do marido George, que não deve demorar muito.

À medida que Sheldon e Missy crescem, Mary também precisa lidar com dois filhos entrando na fase da puberdade, algo bem difícil para os pais.

Com a tragédia familiar que deve acontecer dentro de dois anos da série, Mary pode retornar com sua devoção religiosa e se comprometer mais com a igreja.

Por enquanto, a personagem ainda continuará um pouco mais solta, antes da tragédia acontecer. Desde que estreou, Young Sheldon manteve a representação de Mary como uma cristã devota, a ponto de se tornar a marca registrada da personagem.

Mary sempre esteve envolvida com a igreja após engravidar de George, e se empenha em agradar seus colegas e tende priorizar a família. No entanto, apesar da falta de divertimento e a crise de fé, ela poderá retornar com sua devoção para a religião ainda no sexto ano.

No Brasil, The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis pela HBO Max.

