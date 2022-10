Young Sheldon resolve o pior problema da série

Alerta de spoiler

A série Young Sheldon, que funciona como um prelúdio de The Big Bang Theory, vem exibindo atualmente sua sexta temporada. A produção de aproxima ainda mais de trazer grandes revelações sobre a vida do jovem Sheldon Cooper.

No entanto, o seriado precisa resolver alguns problemas antes, incluindo as incoerências com a sitcom original que foi um sucesso tremendo de público. E isso já começou a ser resolvido, justamente com Missy Cooper, a irmã do protagonista.

“Sheldon Cooper tem 9 anos e salta quatro cursos para entrar diretamente no instituto, juntamente com seu irmão mais velho, mas menos inteligente do que ele. A vida no ensino médio não será fácil: seus pares, seus pais e seus vizinhos não o entendem”, diz a sinopse.

O elenco conta com Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, entre outros.

Os atores estão mais velhos que seus personagens

No segundo episódio da atual temporada, Sheldon e Missy estão tentando encontrar uma maneira de ajudar seus pais financeiramente, após George e Marry perderem seus empregos.

Iain Armitage e Raegan Revord interpretaram personagens que possuem 12 anos, mas ambos já são dois anos mais velhos, e estão crescendo.

A mudança na voz de Armitage é perceptível, o que foi abordado durante a nova temporada, com Sheldon reconhecendo que está mudando, pois ninguém mais o confunde com sua mãe quando atende o telefone.

Missy, além disso, que tenta buscar um emprego numa loja de quadrinhos local, nota que a vaga é apenas para adolescentes com 14 anos, embora ela pareça um.

A produção, que está confirmada para finalizar na sétima temporada, parece abraçar que os atores estão crescendo e passando puberdade. Por conta disso, os escritores fazem o mesmo, revelando que os personagens estão entrando na puberdade um pouco mais cedo.

O produtor executivo Steve Holland havia confirmado, anteriormente, que a sexta temporada verá Sheldon e Missy como adolescentes completos.

Com isso, ambos não são mais crianças, e podem lidar com assuntos mais maduros, como a busca pelo emprego para ajudar nas finanças da casa.

Há o fato de que George e Mary não precisam mais explicar de uma forma mais inocente sobre os problemas da casa. Os filhos já cresceram, e podem ganhar uma explicação melhor. Vale lembrar que George Cooper, pai de Sheldon, morreu quando ele tinha 14 anos.

Por enquanto, é incerto como será o futuro de Young Sheldon, apesar dos fãs estarem sabendo sobre alguns dos eventos mais trágicos na vida de Sheldon Cooper.

No entanto, agora durante a sexta temporada, tanto Sheldon quanto Missy, estão amadurecendo, e a série não precisa mais tratá-los como crianças.

No Brasil, The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis pela HBO Max.

