Smallville tinha uma regra ridícula sobre o Superman

Smallville marcou uma geração, ajudando a popularizar o Superman ainda mais. No entanto, o seriado sempre teve os seus problemas.

Era uma série de orçamento modesto, em uma época que já era cheia de limitações na televisão. Para completar, os próprios criadores de Smallville também trouxeram ainda mais limitações.

Uma regra bem conhecida nos bastidores era: Clark Kent não podia voar. É por esse motivo que o personagem raramente voa no seriado, mesmo com essa sendo uma de suas habilidades mais populares.

Clark levou anos para aprender a voar adequadamente em Smallville. Isso era um desvio dos quadrinhos, onde Superman aprendeu a voar relativamente cedo em sua vida.

Pensando nisso hoje em dia, é uma regra um tanto ridícula. Superman sempre foi mais conhecido por sua habilidade de voar do que por sua super-velocidade, e ainda assim Smallville insistia muito mais nisso.

Uma regra muito estranha

A série Superman & Lois veio para mostrar ainda mais como a decisão era equivocada.

Mesmo com um orçamento relativamente limitado, o seriado consegue mostrar que é perfeitamente possível que o Superman apareça voando regularmente, sem mencionar que o seu filho, Jordan, está aprendendo a voar desde cedo.

Em retrospectiva, é uma das muitas ideias estranhas de Smallville, limitando o desenvolvimento de Clark Kent por anos.

Ainda assim, a série também tinha as suas qualidades e, no geral, acertou na representação do personagem principal.

Smallville está agora disponível pela HBO Max.

