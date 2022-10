Só bizarrice: Como Guillermo del Toro escolheu as histórias de O Gabinete de Curiosidades

O Gabinete de Curiosidades de Guilherme del Toro estreou nesta semana na Netflix. Até agora, a série tem sido um sucesso de público e crítica. (Via Rotten Tomatoes)

A 1ª temporada já está com seus 8 episódios na plataforma, cada um contando uma história assustadores e explorando diversos subgêneros do Terror. Cada uma dessas histórias foi escolhida a dedo por del Toro.

Continua depois da publicidade

O Gabinete de Curiosidades é uma série única em sua linguagem, e em seu lançamento. A Netflix escolheu lançar dois episódios diariamente, transformando a temporada em uma espécie de evento especial para a semana do Halloween.

A primeira noite trouxe as histórias de ratos comedores de gente, e possessões demoníacas. A segunda foi repleta de alienígenas e transformações perturbadoras. As histórias da terceira exploraram como arte e sonhos podem ser interpretados na perspectiva do terror.

Hoje tivemos a estreia dos dois episódios finais, e Guillermo del Toro revelou em um tweet enigmático, o que podemos esperar das últimas histórias. Além disso, o cineasta também explicou seu planejamento para a 1ª temporada.

A mente por trás do Gabinete de Curiosidades

Em seu tweet del Toro escreveu: “Tentei fazer amostras de terror com o Gabinete de Curiosidades: Primeira noite: estilo EC; Segunda noite: inquietante e atual; Terceira noite: clássicos pulp e de época; e na Noite Final: vozes que, na minha estimativa, são claras e altas na sinfonia do nosso gênero.

Começando com uma explicação, “EC” é uma antiga editora de quadrinhos que gerou séries clássicas como Contos da Cripta, durante as décadas de 1940 e 1950.

É curioso vermos que a experiência completa da série consegue agradar aos fãs de vários subgêneros do terror, ao mesmo tempo que oferece amostras para serem aprofundadas pelo público mais distante dos estilos dentro gênero.

O formato antológico, que reúne diversos talentos do horror em histórias assustadoras, está agradando. Fãs comentaram no tweet do del Toro coisas como: “Reativando minha assinatura por causa dessa antologia incrível… de nada Netflix”.

Outra fã comentou: “Eu e meu marido estamos empolgados em sentar neste final de semana, e realmente entrar no clima de Halloween com esta série. Têm sido uma das coisas que estão mais ansiosos neste mês”.

Realmente, o clima do Dia das Bruxas está no ar com esta obra incrível lançada na Netflix. E, quem sabe, não se torne um evento anual dentro do serviço de streaming.

A 1ª temporada do Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.