Stephen King diz o que pensa sobre nova série de terror da Netflix

Em seu Twitter, Stephen King parabeniza O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, nova série antológica de terror que estreou hoje (25), e terá episódio novos durante os próximos dias na Netflix.

A temporada terá 8 episódios com histórias únicas, criadas por Del Toro e outros cineastas com passados fortes no terror.

Continua depois da publicidade

O elenco da produção é impressionante, contando com nomes como Tim Blake Nelson, Andrew Lincoln, Ben Barnes, Rupert Grint, Sofia Boutella, Charlyne Yi, Eric Andre e Crispin Glover.

Os episódios serão lançados diariamente em pares, até o dia 28 de outubro. Cada história será apresentada pelo próprio Del Toro, e segundo o diretor, elas: “Devem desafiar as noções tradicionais de horror.”

Enquanto o gênero do horror está com muita força atualmente, o renomado autor do gênero, Stephen King, tem dado suas opiniões sobre novos lançamentos. King possui várias adaptações de sucesso de suas obras, como O Iluminado de Stanley Kubrick e os filmes de It: A Coisa.

O escritor falou recentemente sobre o novo Halloween Ends, e agora oferece sua opinião sobre O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. O autor disse ontem em seu Twitter:

“Eu recomendo fortemente que você abra o Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, que começa amanhã na Netflix. Assustador, sinistro e lindo de se ver”. É, realmente parece que o Rei do Terror aprovou o novo trabalho de Del Toro na Netflix.

Guillermo del Toro vai reviver as antologias de terror?

As antologias de terror são parte importante da história da tv. O subgênero já aterrorizou gerações com séries como os clássicos Contos da Cripta e Contos da Escuridão.

Porém, séries antológicas puramente de terror, têm se afastado do dia-a-dia da TV, e talvez O Gabinete de Curiosidades consiga mudar isso, trazendo o gênero à tona novamente. A série vai introduzir novos monstros e histórias para as telas, e pode se tornar obrigatória para fãs do terror.

Os elogios de King não são inesperados, já que o próprio Del Toro já se mostrou um mestre do terror com obras como Cronos, A Colina Escarlate e Mutação. O diretor também inseriu momentos assustadores em obras que não são do gênero propriamente dito, como a cena do Homem Pálido em O Labirinto do Fauno.

Você pode conferir o Gabinete de Guillermo del Toro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira