Só fãs de verdade de Tim Burton reparam detalhe sobre Christina Ricci em Wandinha

Em Wandinha, a nova série de Tim Burton na Netflix, a protagonista é interpretada por Jenna Ortega. Christina Ricci, a Wandinha dos filmes de A Família Addams, também está no elenco – mas como uma personagem bem diferente. Um detalhe divertido da 1ª temporada só foi percebido por verdadeiros fãs do cineasta.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Mostramos abaixo o detalhe da performance de Christina Ricci em Wandinha que só os fãs de Tim Burton perceberam; confira.

Em Wandinha, Christina Ricci faz referência a obra de Tim Burton

Na trama de Wandinha, Christina Ricci interpreta Marilyn Thornhill – uma mulher misteriosa que guarda um grande segredo.

Eventualmente, a série revela que Marilyn é a verdadeira responsável pelos brutais assassinatos que acontecem nos arredores da Escola Nunca Mais.

Marilyn, na verdade, só se aproveita da criatura Hyde para fazer o trabalho sujo. A reviravolta deixou muitos espectadores impressionados.

A trama de Marilyn em Wandinha conta com um detalhe que só os fãs de Tim Burton perceberam. A série faz referência à performance de Christina Ricci em A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça.

Também produzido por Tim Burton, A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça chegou aos cinemas em 1993. No longa, Christina Ricci interpreta a donzela Katrina van Tassel (na foto acima).

A diferença é que, no filme de Tim Burton, Katrina acaba entrando no caminho do Cavaleiro Sem Cabeça.

Na trama, a verdadeira assassina é Mary van Tassel, a mãe de Katrina, interpretada por Miranda Richardson.

Assim como Marilyn em Wandinha, Mary van Tassel utiliza um monstro sobrenatural (nesse caso, o Cavaleiro sem Cabeça) para concretizar seus esquemas sanguinários.

Na série da Netflix, a personagem de Christina Ricci não sofre o mesmo destino de Mary, que é assassinada no final do filme de Tim Burton.

Ou seja: com Wandinha, Tim Burton faz referências às suas próprias obras, e ao mesmo tempo, aposta em modificações para modernizar a trama..

Com Jenna Ortega no papel principal, Wandinha está disponível na Netflix. Dada a grande audiência da série, tudo indica que a produção de Tim Burton será renovada para um segundo ano. Resta aguardar.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.