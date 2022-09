Só Se For Por Amor: Conheça a nova série brasileira da Netflix

Se você curte séries de romance e drama, não deixe de conferir Só Se For Por Amor – a mais nova produção brasileira da Netflix. Ambientada no mundo da música sertaneja, a série tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma com uma história emocionante, surpreendente e repleta de reviravoltas.

Criada por Luciano Patrick, Só Se For Por Amor chegou ao catálogo brasileiro da Netflix em 21 de setembro de 2022. A série é um projeto da produtora Coração da Selva, conhecida por filmes como Praia do Futuro e Onde Está a Felicidade.

O primeiro ano de Só Se For Por Amor conta com 6 episódios de 56 a 72 minutos. A série é perfeita para as famosas maratonas de fim de semana.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Só Se For Por Amor na Netflix; confira.

Conheça a trama de Só Se For Por Amor na Netflix

As produções brasileiras – tanto filmes quanto séries – costumam fazer muito sucesso com a audiência nacional da Netflix.

Com o lançamento de filmes como Vizinhos e séries como Bom Dia Verônica, a plataforma comprova o interesse do público por projetos de diversos tipos. Agora, Só Se For Por Amor tem tudo para repetir esse sucesso.

“Deusa pensa em seguir carreira solo, colocando à prova o romance com Tadeu. Eva quer que sua música seja gravada por um grande nome. Sonhos que se cruzam e desafiam o destino”, afirma a sinopse oficial de Só Se For Por Amor na Netflix.

Ambientada no estado de Goiás, a série acompanha a história de Deusa e Tadeu – um casal apaixonado que decide criar uma banda. O conjunto é batizado de Só Se For Por Amor.

No entanto, assim que a banda começa a fazer sucesso, Deusa recebe uma proposta irrecusável para seguir carreira solo.

Como era de se esperar, a relação de Deusa e Tadeu sofre grandes abalos – principalmente quando a Só Se For Por Amor começa a buscar uma nova vocalista. É aí que surge Eva, uma jovem misteriosa que esconde um grande segredo.

Saiba tudo sobre o elenco de Só Se For Por Amor

O elenco de Só Se For Por Amor é liderado por famosos atores brasileiros, mais conhecidos por performances em novelas.

Lucy Alves, de produções como O Outro Lado do Paraíso e Amor de Mãe, interpreta a protagonista Deusa.

A atriz também é famosa por sua carreira musical. Mais recentemente, ela ficou em 3º lugar na 2ª temporada de The Masked Singer Brasil.

Tadeu, o marido de Deusa, é interpretado por Filipe Bragança – o Duda da novela Chiquititas. O ator também dubla Camilo Madrigal na versão brasileira da animação Encanto.

A cantora Agnes Nunes faz sua estreia na TV roteirizada como Agnes, uma jovem misteriosa que surge após Deusa começar sua carreira solo.

O elenco de Só Se For Por Amor conta também com Micael Borges (Carnaval), Laila Garin (Malhação: Vidas Brasileiras), Clarissa Müller (Ana e Vitória), Jeniffer Nascimento (Cara e Coragem), Bruno Fagundes (3%) e Raphael Viana (Império).

Só Se For Por Amor está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.