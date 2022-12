Sonic Prime: Explicamos o final da série da Netflix

Alerta de spoiler

A série animada Sonic Prime é uma das principais estreias de dezembro da Netflix, que chegou recentemente ao catálogo do streaming. No entanto, o que acontece no final do seriado? Muitos fãs ainda tentam entender os últimos eventos.

“Uma batalha explosiva contra o Dr. Eggman abala o universo. Agora, Sonic precisa viajar por dimensões paralelas para reencontrar os amigos e salvar o mundo”, afirma a sinopse oficial da 1ª temporada de Sonic Prime, na Netflix.

Baseada em um dos games mais populares de todos os tempos, Sonic Prime conta com Deven Mack, Ashleigh Ball e Brian Drummond no elenco de vozes.

Explicamos o final de Sonic Prime, nova série animada da Netflix que adapta os famosos jogos da saga; confira abaixo.

Um universo cheio de Dr. Eggmans e o multiverso sendo criado

O Dr. Eggman é o adversário mais conhecido do Sonic, sendo seu principal inimigo. No entanto, o seriado apresenta diversas versões do vilão, conhecidos como Conselho do Caos.

Embora pareça que o conselho é simplesmente composto por diversas versões do vilão, ainda há muita falta de conhecimento sobre o Shatterverse. As origens das variantes de Eggman não foram reveladas.

Sonic acaba viajando através de dimensões e conhece o Shatterverse. O Ouriço Azul se reúne com Nine, uma variante de Tails, e redesenha um avião para que ele possa voar entre as dimensões.

No Shatterverse, os viajantes podem flutuar entre as dimensões. Esse novo universo é a peça para o multiverso, e provavelmente foi criado após Sonic se colidir com o Paradox Prism.

Não apenas Sonic pode viajar pelo Shatterverse, mas Shadow também pode. O reino misterioso ainda não foi completamente desvendado.

O Conselho dos Caos está comandando New Yoke City através do controle da rede elétrica da cidade, que vem justamente do Paradox Prism.

Todos os personagens estão intrigados com o poder de Sonic, que parece ter uma força significativa. No entanto, o fragmento que Sonic acabou se colidindo existe em outros mundos, e os Eggmans desviam sua atenção do Ouriço Azul.

Agora, com o conhecimento maior sobre o poder do Paradox Prism, o Conselho do Caos procura expandir seu domínio para outros universos. Eles enviam Rusty Rose, uma versão animatrônica de Amy para outro mundo e dar continuação ao novo plano.

O que é o novo poder de Sonic?

Como mencionado anteriormente, Sonic acaba desbloqueando um novo poder, que o deixa ainda mais veloz do que o normal.

O personagem descobre que seu pés estão emitindo um novo poder, e Nine o ajuda a controlar isso. O novo poder permite que ele atravesse o Shatterverse sozinho e apenas tocando em um dos fragmentos.

Porém, quando outros personagens tocam os fragmentos, Sonic é imediatamente jogado no Shatterverse e depois para outro mundo. Mesmo que o Conselho do Caos queira explorar esse poder, Sonic é muito forte com ele estando presente.

No meio do caminho em sua luta contra o Conselho, ele conhece Dread, uma variante de Knuckles. Dread enfrenta os robôs da principal ameaça para capturar o fragmento que tanto quer.

O que está acontecendo com Shadow e Nine?

Shadow tem um papel misterioso desde o início de Sonic Prime. O personagem usa a Esmeralda do Caos para negar os efeitos do Paradox Prism, e tenta avisar Sonic sobre o que aconteceu.

O personagem pode saber muito sobre o Shatterverse, mas não revela muito para ninguém. Por sua vez, Nine, que seria um aliado, pode estar traindo Sonic,

Nine teve uma vida solitária, e quando se encontra com Sonic pela primeira vez, não pareciam que seriam grandes aliados em algum momento.

Sonic rejeita o pedido de Nine, que gostaria de ir explorar um novo mundo, e deixa indícios de uma traição no ar.

O personagem chega até mesmo a conversar com o Conselho dos Caos para fazer o uso da sua tecnologia para atravessar o Shatterverse. Isso levanta questões de que Nine pode apenas ser um infiltrado pelo Conselho, e que está rumando Sonic para um lugar pior.

Sonic perde sua casa para sempre enquanto há mundos para explorar

Com novos mundos para explorar e sendo criados a partir do Paradox Prism quando foi destruído, o velho mundo de Sonic aparentemente se foi.

A casa original do personagem não existe mais, e por conta disso, ele visita várias versões diferentes de Green Hill. A única coisa que restou da antiga casa do personagem é a palmeira, que pode ser vista nas versões alternativas de Green Hill.

Ainda há muito para que Sonic possa explorar na série, desde versões alternativas de sua casa até lugares tomados por água.

O Shatterverse apresenta muitos novos mundos para que Sonic e seus aliados possam travar batalhas e viver aventuras. Apesar disso, o número de universos não foi revelados, embora possam ser limitados.

Além disso, o final da série mostra Rusty e Black Rose interagindo pela primeira vez em que as variantes estão juntas.

Portanto, é bem possível que outros mundos sejam mostrados em uma segunda temporada de Sonic Prime.

Os 8 episódios da 1ª temporada de Sonic Prime estão disponíveis na Netflix.

