Sonic Prime é mais que uma adaptação e está ligada aos games; veja como

Já disponível na Netflix, a série Sonic Prime é imperdível para os fãs de Sonic. Afinal de contas, a produção animada compartilha uma grande ligação com os games. Essa animação para toda a família tem tudo para fazer o maior sucesso na plataforma, conquistando fãs no Brasil e no mundo inteiro.

“Uma batalha explosiva contra o Dr. Eggman abala o universo. Agora, Sonic precisa viajar por dimensões paralelas para reencontrar os amigos e salvar o mundo”, afirma a sinopse oficial da 1ª temporada de Sonic Prime, na Netflix.

Continua depois da publicidade

Baseada em um dos games mais populares de todos os tempos, Sonic Prime conta com Deven Mack, Ashleigh Ball e Brian Drummond no elenco de vozes.

Revelamos abaixo porque Sonic Prime é “mais do que uma adaptação”. Saiba tudo sobre a ligação da série com os games.

Sonic Prime faz parte do cânone de Sonic na Netflix?

Em uma entrevista ao site ComicBook, Logan McPherson – um dos produtores executivos de Sonic Prime – discutiu a criação do projeto e sua relação com os games.

Segundo McPherson, os produtores de Sonic Prime trabalharam junto com a SEGA para garantir que a trama da série se enquadrasse no cânone dos jogos e na mitologia de Sonic.

“Em primeiro lugar, a série é canônica nas histórias de Sonic. Nós nos baseamos na mitologia já existente dos jogos. E trabalhamos próximos da SEGA para estabelecer essa condução criativa”, comentou o produtor.

Para o produtor, o objetivo de Sonic Prime não é apenas garantir uma nova audiência para Sonic, mas também conquistar os fãs dos games originais.

“Obviamente, nós queremos trazer um novo público para essa mitologia, e também apresentar a nova audiência a essa incrível história de 30 anos que foi estabelecida ao longo das décadas – mas também lançar uma nova história que pode levar os personagens e as situações a lugares inesperados”, explicou McPherson.

A mitologia dos games de Sonic, dessa forma, está no núcleo de Sonic Prime. Ou seja: os fãs do game original têm tudo para gostar da série.

“Então, nós realmente usamos a mitologia como um trampolim para criar essa familiaridade para os fãs que cresceram com os jogos, ou ainda são fãs hoje em dia. E então, criamos algumas reviravoltas inesperadas que nos levam a lugares novos e desconhecidos, o que o grande público pode realmente aprovar”, concluiu o produtor.

Durante a entrevista, o produtor também foi perguntado sobre os personagens de Sonic que podem aparecer nas próximas temporadas de Sonic Prime (caso a série seja renovada pela Netflix).

“Temos uma lista enorme de personagens incríveis. Eu adoraria ver Chaotix na série. Silver também é um personagem que eu gosto muito. Existem inúmeros personagens super interessantes que eu acho que combinariam perfeitamente com a nossa narrativa”, respondeu McPherson.

Os 8 episódios da 1ª temporada de Sonic Prime estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.