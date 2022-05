Spencer retorna para casamento em Chicago Fire; veja foto

Jesse Spencer volta a interpretar Matt Casey na série Chicago Fire, da NBC.

Em nova foto divulgada, o personagem aparece ao lado de seu melhor amigo, Kelly Severide (Kinney), para o casamento dele com Stella Kidd (Miranda Rae Mayo).

A cerimônia acontece no episódio The Magnificent City of Chicago, que vai ao ar no dia 25 de maio e marca o fim da 10ª temporada de Chicago Fire.

Confira a imagem abaixo:

Spencer, que havia saído da série em outubro após uma década atuando no projeto, faz um breve retorno para este episódio especial.

“Os detalhes interessantes são que fomos até ele e dissemos: ‘Você é tão amado neste programa. E com o casamento de Severide chegando, Casey não deixaria de ver seu melhor amigo se casar. Vamos lá, cara!’. Então, ele gentilmente concordou em voltar para o final”, disse o produtor executivo Derek Haas em entrevista ao Deadline.

